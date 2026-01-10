Во Флоренции отменено выступление российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля в отношении Украины, в частности балерины Светланы Захаровой.

Во Флоренции отменили выступление российских артистов

Как отмечает МИД Украины, это стало возможным благодаря принципиальной позиции руководства театра Maggio Musicale Fiorentino, мэрии Флоренции и усилиям Посольства Украины в Италии.

— Это решение является значительным проявлением солидарности с Украиной и поддержки международного права во время полномасштабной войны России. Пока государство-агрессор ежедневно совершает преступления против украинского народа и уничтожает украинское культурное наследие, участие публичных представителей России в культурном пространстве европейских стран не может быть отделено от их личной позиции и ответственности за эту войну, — говорится в сообщении.

МИД Украины выражает искреннюю благодарность Италии и итальянскому обществу за последовательную поддержку нашего государства в борьбе за свободу, а также высоко оценивает принципиальное решение руководства театра Maggio Musicale Fiorentino в качестве настоящей европейской солидарности.

Сейчас смотрят