Госспецсвязь запретила использование программных продуктов российской компании 1С.

Запрет использования 1С: что известно

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) внесла в перечень запрещенного к использованию программного обеспечения очень популярные ранее на украинском рынке программные продукты компании 1С, в частности разновидности программ 1C: Бухгалтерия для Украины, 1C: Предприятие, 1С: Торговля и Склад для Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Госспецсвязи 9 января, такое решение принято 6 января на основании санкционного указа президента №601 от 2 сентября 2024 года.

Сейчас смотрят

— Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ, — пояснили в Госспецсвязи.

Стоит отметить, что санкции против российских IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности в отношении поставщиков популярных ERP-систем ООО 1С, ООО Парус и других, Украина ввела еще в 2017 году.

Впрочем, ограничение использования 1С касалось только государственных структур, которые должны были перейти на новый бухгалтерский продукт с 2018 года.

Всего в перечне 27 позиций, в том числе также UA-Бюджет, BAS ERP и 1С: Зарплата и Кадры.