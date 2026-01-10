У Флоренції скасований виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України, зокрема балерини Світлани Захарової.

У Флоренції скасували виступ російських артистів

Як зазначає МЗС України, це стало можливим завдяки принциповій позиції керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino, мерії міста Флоренція та зусиллям Посольства України в Італії.

– Це рішення є вагомим проявом солідарності з Україною та підтримки міжнародного права під час повномасштабної війни Росії. Поки держава-агресор щодня чинить злочини проти українського народу та нищить українську культурну спадщину, участь публічних представників Росії в культурному просторі європейських країн не може бути відокремлена від їхньої особистої позиції та відповідальності за цю війну, – йдеться у повідомленні.

МЗС України висловлює щиру вдячність Італії та італійському суспільству за послідовну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу, а також високо оцінює принципове рішення керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino як приклад справжньої європейської солідарності.

