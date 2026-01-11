В Иране количество погибших в результате протестов выросло до 116 человек — AP
- Протесты в Иране продолжаются уже две недели.
- За это время более 2600 человек были задержаны, а 116 - погибли.
- Протесты стали самыми масштабными с 2009 года.
Число погибших во время протестов в Иране достигло по меньшей мере 116 человек.
Как сообщает Associated Press (AP), продолжающиеся уже две недели протесты стали причиной гибели 116 человек, более 2600 человек были задержаны.
Напомним, что в субботу Тегеран усилил свои угрозы: генеральный прокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад предупредил, что любой участник протестов будет считаться “врагом Бога”, что карается смертной казнью. В заявлении, переданном иранским государственным телевидением, говорится, что даже те, кто “помогал участникам беспорядков”, будут привлечены к ответственности.
По информации Национального совета сопротивления Ирана, протестующие установили контроль над городами Абданан и Малекшахи на западе страны.
Стоит отметить, что протесты стали самыми масштабными с 2009 года. Митинги были вызваны экономическими проблемами, санкциями и внутренними расколами и демонстрируют серьезный кризис для действующего режима. Протесты продолжаются уже две недели.
В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, заявив в социальных сетях: “Иран, возможно, как никогда прежде, стремится к свободе”.