Число загиблих під час протестів в Ірані досягло щонайменше 116 осіб.

Протести в Ірані: число загиблих збільшилось

Як повідомляє Associated Press (AP), протести, які тривають вже два тижні, стали причиною загибелі 116 осіб, понад 2600 людей було затримано.

Вони є наймасштабнішими з 2009 року. Протести спричинені економічними проблемами, санкціями та внутрішніми розколами, і демонструють серйозну кризу для чинного режиму.

Нагадаємо, що у суботу Тегеран посилив свої погрози: генеральний прокурор Ірану Мохаммед Мовахед Азад попередив, що будь-який учасник протестів вважатиметься “ворогом Бога”. А це карається стратою.

У заяві, переданій іранським державним телебаченням, йдеться, що навіть ті, хто “допомагав учасникам заворушень”, будуть притягнуті до відповідальності.

За інформацією Національної ради опору Ірану, протестувальники встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі на заході країни.

Слід зазначити, що протести стали наймасштабнішими з 2009 року. Мітинги були викликані економічними проблемами, санкціями та внутрішніми розколами та демонструють серйозну кризу для чинного режиму. Протести тривають уже два тижні.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, заявивши в соціальних мережах: “Іран, можливо, як ніколи раніше, прагне свободи”.