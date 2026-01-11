Протесты в Иране: погибли 538 человек, более 10 тыс. задержаны
- По данным Human Rights Activists News Agency, в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, из них 490 - протестующие и 48 - силовики.
- В воскресенье, 12 января, протесты снова прошли в Тегеране и Машгаде, что подтверждают видео, переданные через спутниковую связь.
Действия силовых структур Ирана во время подавления общенациональных протестов привели к гибели по меньшей мере 538 человек, более 10 тыс. человек были задержаны в течение последних двух недель.
Об этом пишет Associated Press.
Протесты в Иране: известно о 538 погибших
Агентство, ссылаясь на данные Human Rights Activists News Agency, отмечает, что среди погибших 490 человек были участниками протестов, а 48 — представителями иранских силовых структур.
Из-за жестких ограничений доступа к интернету и телефонной связи определить реальные масштабы протестного движения из-за рубежа становится все сложнее.
Власти Ирана не обнародуют официальную статистику по количеству жертв.
В воскресенье, 12 января, протестующие снова вышли на улицы Тегерана и Машгада — второго по численности населения города страны.
Опубликованные в сети видео, которые, вероятно, передавались через спутниковые каналы Starlink, зафиксировали участников акций, которые светились включенными мобильными телефонами, били по металлическим предметам и запускали фейерверки.
— Модель протестов в столице в основном проявлялась в форме разрозненных, кратковременных и подвижных собраний, подстроенных под плотное присутствие силовиков и растущее давление на местах, — говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп, по информации СМИ, рассматривает вариант новых ударов по Ирану в ответ на действия иранских властей по подавлению массовых протестов.
Массовые протесты в Иране вспыхнули из-за обвала национальной валюты и глубокого экономического кризиса в стране.
По информации Национального совета сопротивления Ирана, протестующие установили контроль над городами Абданан и Малекшахи на западе страны.
Акции, забастовки и уличные собрания проходят в десятках городов в нескольких провинциях.