Действия силовых структур Ирана во время подавления общенациональных протестов привели к гибели по меньшей мере 538 человек, более 10 тыс. человек были задержаны в течение последних двух недель.

Об этом пишет Associated Press.

Агентство, ссылаясь на данные Human Rights Activists News Agency, отмечает, что среди погибших 490 человек были участниками протестов, а 48 — представителями иранских силовых структур.

Из-за жестких ограничений доступа к интернету и телефонной связи определить реальные масштабы протестного движения из-за рубежа становится все сложнее.

Власти Ирана не обнародуют официальную статистику по количеству жертв.

В воскресенье, 12 января, протестующие снова вышли на улицы Тегерана и Машгада — второго по численности населения города страны.

Опубликованные в сети видео, которые, вероятно, передавались через спутниковые каналы Starlink, зафиксировали участников акций, которые светились включенными мобильными телефонами, били по металлическим предметам и запускали фейерверки.

— Модель протестов в столице в основном проявлялась в форме разрозненных, кратковременных и подвижных собраний, подстроенных под плотное присутствие силовиков и растущее давление на местах, — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп, по информации СМИ, рассматривает вариант новых ударов по Ирану в ответ на действия иранских властей по подавлению массовых протестов.

Массовые протесты в Иране вспыхнули из-за обвала национальной валюты и глубокого экономического кризиса в стране.

По информации Национального совета сопротивления Ирана, протестующие установили контроль над городами Абданан и Малекшахи на западе страны.

Акции, забастовки и уличные собрания проходят в десятках городов в нескольких провинциях.