Хаменеи обвинил США в подстрекательстве протестов и пообещал жесткие репрессии в Иране
- Али Хаменеи впервые за 13 дней протестов публично пригрозил усилением репрессий.
- Протестующих он назвал вандалами и агентами иностранных интересов.
- Хаменеи обвинил США и Дональда Трампа в подстрекательстве к демонстрациям.
- Судебная власть Ирана заявила о максимальных наказаниях без поблажек.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил об усилении репрессий в связи с массовыми протестами и обвинил США в подстрекательстве людей к демонстрациям, которые начались из-за экономических условий и уже приобрели призывы к политическим реформам.
Об этом сообщает The Guardian.
Хаменеи пригрозил силовым ответом
Сегодня в своей первой речи с момента начала протестов 13 дней назад Али Хаменеи предупредил об усилении репрессий. Он назвал протестующих вандалами и диверсантами и обвинил их в работе в интересах иностранных держав.
– Протестующие разрушают собственные улицы, чтобы порадовать президента другой страны, потому что он сказал, что придет им на помощь, – сказал Хаменеи, имея в виду Дональда Трампа.
Дональд Трамп угрожал вмешательством, если власти Ирана будут убивать протестующих. Президент США предположил, что Хаменеи готовится к бегству из Ирана и сейчас ищет, куда бы уехать.
Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что последствия для демонстрантов будут максимальными и без какой-либо юридической снисходительности.
Протестующие заполнили улицы Ирана ночью, несмотря на отключение интернета по всей стране и усиление репрессий.
Протестующие на улицах Тегерана устраивали поджоги зданий иранских государственных телерадиокомпаний и поднимали флаг с эмблемой льва и солнца – флаг Ирана до революции 1979 года, которая привела к власти действующий режим.
Активные протесты продолжаются и во всех провинциях Ирана. Такая ситуация является самым серьезным вызовом для власти за последние годы.
Протесты начались 28 декабря после внезапного обесценивания национальной валюты, но быстро переросли в требования политических реформ и прекращения правления режима.
Насилие против демонстрантов
25-летняя художница Мариам, которая участвовала в протестах в Тегеране, заявила, что местная полиция целится в глаза людям.
– Фараджа [полиция в форме], Басидж [паравоенная милиция] и даже убийственные отряды в гражданской одежде врезаются в толпу на мотоциклах. Я не знаю, как долго будет работать интернет, но нас тысячи на улицах, и я боюсь, что проснусь и узнаю о сотнях жертв, – заявила Мариам.
По данным американского информационного агентства Human Rights Activists, в результате насилия, связанного с протестами, погибли по меньшей мере 42 человека, а более 2270 были задержаны.
Государственные СМИ заявили, что Иран якобы задержал среди протестующих агентов израильского Моссада. А иранский телеканал Press TV сообщил, что якобы израильская шпионская группа планировала операцию убийства под «чужим флагом», чтобы обвинить государство в гибели гражданских.
Власти отключили интернет в Иране примерно в 20:00 по местному времени в четверг вечером.