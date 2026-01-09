Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил об усилении репрессий в связи с массовыми протестами и обвинил США в подстрекательстве людей к демонстрациям, которые начались из-за экономических условий и уже приобрели призывы к политическим реформам.

Об этом сообщает The Guardian.

Хаменеи пригрозил силовым ответом

Сегодня в своей первой речи с момента начала протестов 13 дней назад Али Хаменеи предупредил об усилении репрессий. Он назвал протестующих вандалами и диверсантами и обвинил их в работе в интересах иностранных держав.

Сейчас смотрят

– Протестующие разрушают собственные улицы, чтобы порадовать президента другой страны, потому что он сказал, что придет им на помощь, – сказал Хаменеи, имея в виду Дональда Трампа.

Дональд Трамп угрожал вмешательством, если власти Ирана будут убивать протестующих. Президент США предположил, что Хаменеи готовится к бегству из Ирана и сейчас ищет, куда бы уехать.

Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что последствия для демонстрантов будут максимальными и без какой-либо юридической снисходительности.

Протестующие заполнили улицы Ирана ночью, несмотря на отключение интернета по всей стране и усиление репрессий.

Протестующие на улицах Тегерана устраивали поджоги зданий иранских государственных телерадиокомпаний и поднимали флаг с эмблемой льва и солнца – флаг Ирана до революции 1979 года, которая привела к власти действующий режим.

Активные протесты продолжаются и во всех провинциях Ирана. Такая ситуация является самым серьезным вызовом для власти за последние годы.

Протесты начались 28 декабря после внезапного обесценивания национальной валюты, но быстро переросли в требования политических реформ и прекращения правления режима.

Насилие против демонстрантов

25-летняя художница Мариам, которая участвовала в протестах в Тегеране, заявила, что местная полиция целится в глаза людям.

– Фараджа [полиция в форме], Басидж [паравоенная милиция] и даже убийственные отряды в гражданской одежде врезаются в толпу на мотоциклах. Я не знаю, как долго будет работать интернет, но нас тысячи на улицах, и я боюсь, что проснусь и узнаю о сотнях жертв, – заявила Мариам.

По данным американского информационного агентства Human Rights Activists, в результате насилия, связанного с протестами, погибли по меньшей мере 42 человека, а более 2270 были задержаны.

Государственные СМИ заявили, что Иран якобы задержал среди протестующих агентов израильского Моссада. А иранский телеканал Press TV сообщил, что якобы израильская шпионская группа планировала операцию убийства под «чужим флагом», чтобы обвинить государство в гибели гражданских.

Власти отключили интернет в Иране примерно в 20:00 по местному времени в четверг вечером.

Источник : The Guardian