Дії силових структур Ірану під час придушення загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, понад 10 тис. осіб були затримані протягом останніх двох тижнів.

Про це пише Associated Press.

Протести в Ірані: відомо про 538 загиблих

Агентство, посилаючись на дані Human Rights Activists News Agency, зазначає, що серед загиблих 490 людей були учасниками протестів, а 48 – представниками іранських силових структур.

Зараз дивляться

Через жорсткі обмеження доступу до інтернету й телефонного зв’язку визначити реальні масштаби протестного руху з-за кордону стає дедалі складніше.

Влада Ірану не оприлюднює офіційної статистики щодо кількості жертв.

У неділю, 12 січня, протестувальники знову вийшли на вулиці Тегерана та Машгада – другого за чисельністю населення міста країни.

Опубліковані в мережі відео, які, ймовірно, передавалися через супутникові канали Starlink, зафіксували учасників акцій, що світили увімкненими мобільними телефонами, били по металевих предметах і запускали феєрверки.

– Модель протестів у столиці здебільшого проявлялась у формі розрізнених, короткочасних і рухливих зборів, підлаштованих під щільну присутність силовиків та зростаючий тиск на місцях, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, за інформацією ЗМІ, розглядає варіант нових ударів по Ірану у відповідь на дії іранської влади щодо придушення масових протестів.

Масові протести в Ірані спалахнули через обвал національної валюти та глибоку економічну кризу в країні.

За інформацією Національної ради опору Ірану, протестувальники встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі на заході країни.

Акції, страйки та вуличні зібрання відбуваються в десятках міст у кількох провінціях.