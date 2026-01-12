Очереди на границе Украины с Польшей образовались на пунктах пропуска Краковец и Шегини.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Очереди на границе с Польшей: что известно

По состоянию на 8:30 напротив пункта пропуска Краковец находится 100 автомобилей на въезд в Украину.

В то же время напротив пункта пропуска Шегини на въезд ожидает 110 автомобилей.

– В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается, – отмечают в ГПСУ.

Там добавляют, что напротив пункта пропуска Краковец на въезд в Украину ожидает восемь автобусов.

Еще десять – напротив пункта пропуска Шегини.

На выезде из Украины скопления автобусов пока не зафиксировано.

Пограничники призвали водителей учитывать погодные условия и планировать маршрут заранее, рассчитывая время в пути и загруженность пунктов пропуска.

Напомним, 11 января вблизи населенного пункта Краковец во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, из-за чего дорогу временно перекрывали.

