Сотни авто стоят в очереди: украинцев предупреждают о пробках на границе с Польшей
- На пунктах пропуска Краковец и Шегини на въезд в Украину образовались очереди из более чем 200 автомобилей и почти 20 автобусов.
- В других пунктах пропуска на границе с Польшей пробок как на въезд, так и на выезд не зафиксировано.
- Пограничники призывают водителей учитывать погодные условия, планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Очереди на границе Украины с Польшей образовались на пунктах пропуска Краковец и Шегини.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Очереди на границе с Польшей: что известно
По состоянию на 8:30 напротив пункта пропуска Краковец находится 100 автомобилей на въезд в Украину.
В то же время напротив пункта пропуска Шегини на въезд ожидает 110 автомобилей.
– В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается, – отмечают в ГПСУ.
Там добавляют, что напротив пункта пропуска Краковец на въезд в Украину ожидает восемь автобусов.
Еще десять – напротив пункта пропуска Шегини.
На выезде из Украины скопления автобусов пока не зафиксировано.
Пограничники призвали водителей учитывать погодные условия и планировать маршрут заранее, рассчитывая время в пути и загруженность пунктов пропуска.
Напомним, 11 января вблизи населенного пункта Краковец во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, из-за чего дорогу временно перекрывали.