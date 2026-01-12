Черги на кордоні України з Польщею утворилися на пунктах пропуску Краківець та Шегині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Черги на кордоні з Польщею: що відомо

Станом на 8:30 навпроти пункту пропуску Краківець перебуває 100 автівок на в’їзд в Україну. Водночас навпроти пункту пропуску Шегині на в’їзд очікує 110 автівок.

– В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається, – наголошують у ДПСУ.

Там додають, що навпроти пункту пропуску Краківець на в’їзд в Україну очікує вісім автобусів.

Ще десять – навпроти пункту пропуску Шегині.

На виїзді з України накопичення автобусів наразі не зафіксовано.

Прикордонники закликали водіїв враховувати погодні умови та планувати маршрут завчасно, розраховуючи час у дорозі та завантаженість пунктів пропуску.

Нагадаємо, 11 січня поблизу населеного пункту Краковець на Львівщині сталася ДТП з постраждалими, через що дорогу тимчасово перекривали.

Джерело : Держприкордонслужба