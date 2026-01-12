Сотні авто стоять у черзі: українців попереджають про затори на кордоні з Польщею
- На пунктах пропуску Краківець і Шегині на в’їзд в Україну утворилися черги з понад 200 автомобілів і майже 20 автобусів.
- В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею заторів як на в’їзд, так і на виїзд не зафіксовано.
- Прикордонники закликають водіїв враховувати погодні умови, планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску.
Черги на кордоні України з Польщею утворилися на пунктах пропуску Краківець та Шегині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Черги на кордоні з Польщею: що відомо
Станом на 8:30 навпроти пункту пропуску Краківець перебуває 100 автівок на в’їзд в Україну. Водночас навпроти пункту пропуску Шегині на в’їзд очікує 110 автівок.
– В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається, – наголошують у ДПСУ.
Там додають, що навпроти пункту пропуску Краківець на в’їзд в Україну очікує вісім автобусів.
Ще десять – навпроти пункту пропуску Шегині.
На виїзді з України накопичення автобусів наразі не зафіксовано.
Прикордонники закликали водіїв враховувати погодні умови та планувати маршрут завчасно, розраховуючи час у дорозі та завантаженість пунктів пропуску.
Нагадаємо, 11 січня поблизу населеного пункту Краковець на Львівщині сталася ДТП з постраждалими, через що дорогу тимчасово перекривали.