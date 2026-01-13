Гренландия категорически отказывается становиться частью США и стремится оставаться в составе Дании, развивая при этом мирное сотрудничество с Америкой и НАТО.

Об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, пишет Bloomberg.

Почему Гренландия отказывается от присоединения к США

Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что в настоящее время остров откладывает планы по собственной независимости и предпочитает оставаться с Данией.

– Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания, – подчеркнул он.

Эти замечания прозвучали накануне встречи министров иностранных дел Дании и Гренландии с государственным секретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Венсом в Вашингтоне.

Сообщается, что целью переговоров является помощь в снятии новых угроз администрации в отношении Гренландии и начало восстановления напряженных отношений в отношении стратегически важного острова.

Нильсен сообщил, что ситуация очень серьезная, а угрозы администрации Дональда Трампа аннексировать остров – абсолютно неуместны.

Журналисты добавляют, что хотя независимость от Дании уже давно обсуждается в стране с населением 57 тыс. человек, опросы общественного мнения показали, что гренландцы в основном против идеи присоединения к США.

Эта обеспокоенность отразилась на выборах в марте прошлого года, когда трое из четырех гренландских избирателей поддержали партии, выступающие только за медленное движение к независимости.

Когда на пресс-конференции Нильсена спросили, стоит ли больше прекращать переговоры о независимости со стороны Гренландии, он ответил, что сейчас “самое время быть вместе”.

– Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью единая в защите основополагающих принципов, – заявил он.

В издании обращают внимание, что эти две страны не единственные, кто пытается сдержать амбиции администрации Трампа.

Так, группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы по военному присутствию в Гренландии, чтобы показать Трампу, что континент серьезно относится к безопасности Арктики.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия является частью Королевства Дания и не продается, подчеркнув необходимость уважения суверенитета государств.

В то же время она признала, что Арктика приобретает все большее значение для безопасности и обороны, и отметила, что Дания готова вместе с США искать решения для усиления присутствия в регионе.

