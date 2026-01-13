Гренландія категорично відмовляється ставати частиною США і прагне залишатися у складі Данії, розвиваючи водночас мирну співпрацю з Америкою та НАТО.

Про це під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, пише Bloomberg.

Чому Гренландія відмовляється від приєднання до США

Єнс-Фредерік Нільсен зауважив, що наразі острів відкладає плани щодо власної незалежності і воліє лишатися з Данією.

– Зараз ми стикаємося з геополітичною кризою, і якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, то ми обираємо Данію. Ми обираємо Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія, – наголосив він.

Ці зауваження прозвучали напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Данії та Гренландії з державним секретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Вашингтоні.

Повідомляється, що метою переговорів є допомога у тому, щоб зняти нові загрози адміністрації щодо Гренландії та розпочати відновлення напружених відносин щодо стратегічно важливого острова.

Нільсен повідомив, що ситуація є дуже серйозною, а погрози адміністрації Дональда Трампа анексувати острів – абсолютно недоречні.

Журналісти додають, що хоча незалежність від Данії вже давно обговорюється в країні з населенням 57 тис. осіб, опитування громадської думки показали, що гренландці переважно проти ідеї приєднання до США.

Це занепокоєння відобразилося на виборах у березні минулого року, коли троє з чотирьох гренландських виборців підтримали партії, які виступають лише за повільний рух до незалежності.

Коли на пресконференції Нільсена запитали, чи варто більше припиняти переговори про незалежність з боку Гренландії, він відповів, що зараз “саме час бути разом”.

– Гренландія входить до складу Королівства Данія та повністю єдина у захисті основоположних принципів, – заявив він.

У виданні звертають увагу, що ці дві країни не єдині, хто намагається стримати амбіції адміністрації Трампа.

Так, група європейських країн на чолі з Великою Британією та Німеччиною обговорює плани щодо військової присутності в Гренландії, щоб показати Трампу, що континент серйозно ставиться до безпеки Арктики.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія є частиною Королівства Данія і не продається, наголосивши на необхідності поваги до суверенітету держав.

Водночас вона визнала, що Арктика набуває дедалі більшого значення для безпеки та оборони, і зазначила, що Данія готова разом із США шукати рішення для посилення присутності в регіоні.

