Президент США Дональд Трамп предположил, что для Соединенных Штатов может возникнуть выбор между поддержкой НАТО и получением контроля над Гренландией.

Об этом американский лидер заявил в интервью The New York Times.

Заявление Трампа о НАТО и Гренландии: что сказал президент США

Отвечая на вопрос о том, что является приоритетом для его администрации — сохранение Североатлантического альянса или контроль над Гренландией, Дональд Трамп не дал прямого ответа, отметив, что, “возможно, придется выбирать”.

Он также подчеркнул, что НАТО фактически не имеет смысла без участия Соединенных Штатов, которые, по его словам, остаются ключевым элементом трансатлантического альянса.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность единовременных денежных выплат каждому жителю Гренландии в размере от $10 тыс. до $100 тыс. с целью стимулировать отделение острова от Дании и его присоединение к США.

Речь идет о сценарии, который в Белом доме рассматривают как один из инструментов усиления американского контроля над Гренландией.

Население острова составляет около 57 тысяч человек, а конкретные механизмы и сроки возможных выплат пока не определены.

Несмотря на заявления властей Дании и правительства Гренландии в Нууку о том, что остров не продается, вопрос контроля над Гренландией остается частью более широкой геополитической дискуссии в администрации Трампа.