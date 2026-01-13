3 января США провели масштабную спецоперацию на территории Венесуэлы, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро вместе с его женой и вывезен за пределы государства.

Поэтому мы решили разобраться, где находится Венесуэла на карте мира и сколько людей сегодня проживает в этой стране.

Венесуэла на карте мира: где находится

Венесуэла на карте мира расположена в северной части Южной Америки. Если объяснить просто, то это страна между сушей континента и Карибским морем.

На севере ее омывают теплые воды Карибского моря, а на западе она граничит с Колумбией, на юге — с Бразилией, на востоке — с Гайаной. Это делает Венесуэлу одним из немногих южноамериканских государств с длинным морским побережьем.

Внутри страны ландшафты очень разные, ведь есть равнины, горные районы Анд, джунгли и большая река Ориноко, поэтому климат здесь колеблется от горного до тропического.

Сколько людей проживает в Венесуэле

Последняя полноценная перепись населения в стране проводилась еще в 2011 году. После этого из-за кризиса новая перепись не проводилась, поэтому точных официальных данных нет. Число жителей — это оценки международных организаций, сделанные на основе миграции, рождаемости и смертности. В целом численность населения Венесуэлы составляет около 28,5 миллиона человек.

Большинство населения Венесуэлы проживает в городах. Примерно восемь из десяти венесуэльцев живут в крупных городских районах, преимущественно на севере страны и у побережья. Наибольшее количество людей сосредоточено в столице Каракасе и вокруг него, а также в таких городах, как Маракайбо и Баркисимето.

Сельские районы и внутренние регионы заселены значительно слабее, поэтому там преобладают небольшие населенные пункты, саванны, горы и джунгли.

По составу населения Венесуэла — очень смешанная страна. Основную часть составляют метисы, то есть люди со смешанным европейским и коренным происхождением. Также в стране живут потомки европейцев, афро-венесуэльские общины и коренные народы. Именно это смешение и сформировало современную культуру Венесуэлы.