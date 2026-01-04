США заинтересованы в разоружении Венесуэлы, которая благодаря масштабным поставкам из РФ имеет одни из самых мощных вооруженных сил в Южной Америке.

Об этом пишет Defense Express.

США смогут проанализировать оружие РФ

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе в ночь на 3 января в Вашингтоне заявили о намерении напрямую управлять государством до момента безопасной передачи власти.

Одновременно был объявлен план возвращения контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы, которая обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

В случае, если США удастся привести к власти в Венесуэле лояльное себе правительство в рамках реализации Доктрины Монро, американские специалисты получат доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил.

США интересуют российские ЗРК и истребители

Речь идет, в частности, и о системах, которые в последнее время передавались Россией.

Для Пентагона детальный анализ некоторых образцов может иметь особую ценность, даже с учетом того, что значительное количество захваченного российского вооружения, вероятно, уже предоставила Украина.

Наибольший интерес для США могут представлять зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, которые РФ поставила Венесуэле в 2013 году в количестве двух дивизионов.

Кроме того, в октябре 2025 года Россия перебросила в страну несколькими рейсами Ил-76ТД неизвестное количество зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь и зенитных ракетных комплексов Бук-М2.

Последние также поставлялись Каракасу в период с 2009 по 2015 годы. Учитывая, что РФ активно экспортировала и продолжает передавать свои системы противовоздушной обороны другим странам, в частности Ирану, информация о российских ЗРК безусловно имеет высокую ценность.

Впрочем, это возможно только в случае, если указанные системы не были уничтожены. Для проведения своей операции США должны были полностью зачистить район Каракаса от средств ПВО, и на обнародованных видео зафиксировано уничтожение по меньшей мере одного Бук-2М.

Отдельный интерес для американских специалистов может представлять анализ истребителей Су-30МКВ, поставки которых в Венесуэлу начались еще в 2006 году.

В настоящее время на вооружении Каракаса находится 21 такой самолет, при этом за все время было потеряно три истребителя. Еще большую ценность могут иметь ракеты класса воздух-воздух Р-77, которые считаются самыми современными российскими ракетами для воздушного боя.

Определенный интерес в США может вызвать и 300-мм реактивная система залпового огня Смерч, которая вместе с С-300ВМ была передана Венесуэле РФ в 2009 году в количестве 12 единиц.

Кроме российских образцов, внимание американцев могут привлечь и другие системы, находящиеся на вооружении страны. В частности, иранский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Mohajer-6, неизвестное количество которых Каракас получил не позднее 2020 года, а также китайские амфибийные боевые машины пехоты VN-16 (Type 05, ZBD-05).

Замена российского оружия на американское

Новому правительству Венесуэлы придется решать вопрос замены другого российского вооружения на американское.

В Вашингтоне заинтересованы не только в доступе к образцам техники, но и в постепенном разоружении одних из сильнейших вооруженных сил Южной Америки и переходе Каракаса на американские системы.

В результате через определенное время на продажу может быть выставлено или просто постепенно уничтожено из-за отсутствия обслуживания не только упомянутое вооружение.

Вооруженные силы Венесуэлы также имеют на вооружении 92 танка Т-72Б, 123 боевые машины пехоты БМП-3, 114 бронетранспортеров БТР-80А, 48 самоходных артиллерийских установок 2С19 Мста-С и 13 единиц 2С23 Нона-СВК, 24 реактивные системы залпового огня Град, а также около десятка вертолетов Ми-17, Ка-29 и Ка-31, обслуживание которых без участия РФ фактически невозможно.