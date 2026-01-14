Ночью 14 января в Ростове-на-Дону раздались взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

Взрывы в Ростове 14 января: что известно

Местные жители сообщали, что Ростов атаковали ракеты, хотя могли быть и дроны.

Сейчас смотрят

Атака на Ростов началась примерно в 01:40 по киевскому времени. В российских пабликах сразу же начали публиковать кадры пожаров и информацию о работе противовоздушной обороны.

Жители Ростова утверждают, что горит цех по производству лакокрасочных изделий завода ЗАО Эмпилс.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью беспилотник атаковал промзону. Он также заявил, что беспилотник попал в многоэтажку и в одной из квартир произошел пожар, где впоследствии нашли тело погибшего мужчины.

Еще, по его словам, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.