Соединенные Штаты и Тайвань заключили новое торговое соглашение, которое предусматривает снижение пошлин на тайваньские товары и инвестиции в экономику США на сумму 250 миллиардов долларов.

О заключении торгового соглашения между США и Тайванем сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявления правительств обеих стран.

США и Тайвань заключили торговое соглашение: что известно

Согласно договоренностям, новое соглашение снижает таможенную ставку на тайваньские товары с 20% до 15%.

Таким образом, условия торговли для Тайваня будут приравнены к таможенному режиму, который США применяют к другим партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности Японии и Южной Корее.

Министерство торговли США назвало соглашение историческим и способствующим масштабному возвращению американского сектора полупроводников.

В ведомстве отметили, что партнерство с Тайванем предусматривает создание на территории США нескольких промышленных парков мирового класса.

Правительство Тайваня, в свою очередь, заявило, что так называемая “тайваньская модель” будет внедрена в США.

По оценке тайваньской стороны, это поможет усилить глобальную конкурентоспособность технологической отрасли острова и углубить стратегическое сотрудничество между странами.

Власти Тайваня сообщили, что компании острова инвестируют $250 млрд в ключевые отрасли, в частности производство полупроводников, технологии искусственного интеллекта и энергетику.

Кроме того, Министерство торговли США заявило об освобождении от пошлин отдельных импортных товаров из Тайваня, среди которых генерические лекарственные средства и авиационные компоненты.

Тайваньские производители полупроводников, которые будут инвестировать в США, также получат льготные таможенные условия.