Сполучені Штати та Тайвань уклали нову торговельну угоду, яка передбачає зниження мит на тайванські товари та інвестиції в економіку США на суму 250 мільярдів доларів.

Про укладення торговельної угоди між США і Тайванем повідомляє агентство Associated Press із посиланням на заяви урядів обох країн.

США і Тайвань уклали торговельну угоду: що відомо

Згідно з домовленостями, нова угода знижує митну ставку на тайванські товари з 20% до 15%.

Таким чином, умови торгівлі для Тайваню будуть прирівняні до митного режиму, який США застосовують до інших партнерів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії та Південної Кореї.

Міністерство торгівлі США назвало угоду історичною та такою, що сприятиме масштабному поверненню американського сектору напівпровідників.

У відомстві зазначили, що партнерство з Тайванем передбачає створення на території США кількох промислових парків світового класу.

Уряд Тайваню, своєю чергою, заявив, що так звана “тайванська модель” буде впроваджена в США.

За оцінкою тайванської сторони, це допоможе посилити глобальну конкурентоспроможність технологічної галузі острова та поглибити стратегічну співпрацю між країнами.

Влада Тайваню повідомила, що компанії острова інвестують $250 млрд у ключові галузі, зокрема виробництво напівпровідників, технології штучного інтелекту та енергетику.

Крім того, Міністерство торгівлі США заявило про звільнення від мит окремих імпортних товарів з Тайваню, серед яких генеричні лікарські засоби та авіаційні компоненти.

Тайванські виробники напівпровідників, які інвестуватимуть у США, також отримають пільгові митні умови.