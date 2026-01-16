США і Тайвань підписали торговельну угоду на $250 млрд
- США знизили мита на тайванські товари з 20% до 15%, зрівнявши Тайвань у торговельному режимі з Японією та Південною Кореєю.
- Тайванські компанії інвестують $250 млрд у технологічний сектор США, зокрема у виробництво напівпровідників, штучний інтелект та енергетику.
- Угода передбачає перенесення частини виробництва чипів до США, створення промислових парків і надання митних пільг тайванським виробникам.
Сполучені Штати та Тайвань уклали нову торговельну угоду, яка передбачає зниження мит на тайванські товари та інвестиції в економіку США на суму 250 мільярдів доларів.
Про укладення торговельної угоди між США і Тайванем повідомляє агентство Associated Press із посиланням на заяви урядів обох країн.
США і Тайвань уклали торговельну угоду: що відомо
Згідно з домовленостями, нова угода знижує митну ставку на тайванські товари з 20% до 15%.
Таким чином, умови торгівлі для Тайваню будуть прирівняні до митного режиму, який США застосовують до інших партнерів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії та Південної Кореї.
Міністерство торгівлі США назвало угоду історичною та такою, що сприятиме масштабному поверненню американського сектору напівпровідників.
У відомстві зазначили, що партнерство з Тайванем передбачає створення на території США кількох промислових парків світового класу.
Уряд Тайваню, своєю чергою, заявив, що так звана “тайванська модель” буде впроваджена в США.
За оцінкою тайванської сторони, це допоможе посилити глобальну конкурентоспроможність технологічної галузі острова та поглибити стратегічну співпрацю між країнами.
Влада Тайваню повідомила, що компанії острова інвестують $250 млрд у ключові галузі, зокрема виробництво напівпровідників, технології штучного інтелекту та енергетику.
Крім того, Міністерство торгівлі США заявило про звільнення від мит окремих імпортних товарів з Тайваню, серед яких генеричні лікарські засоби та авіаційні компоненти.
Тайванські виробники напівпровідників, які інвестуватимуть у США, також отримають пільгові митні умови.