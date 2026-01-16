Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоля был признан виновным в ряде тяжких преступлений, связанных с попыткой удержания власти.

Как сообщает Reuters, суд пришел к выводу, что эксглава государства препятствовал правосудию и участвовал в фальсификации официальных документов.

Юн Сок Йолю огласили приговор

В пятницу, 16 января, районный суд Сеула объявил первый приговор Юн Сок Йолю, назначив ему пять лет лишения свободы.

Центральным эпизодом дела стало преднамеренное препятствие силовым структурам в исполнении ордера на его арест после событий декабря 2024 года.

Судья подтвердил, что бывший президент сознательно мешал стражам порядка выполнять служебные обязанности.

Кроме этого, в материалах дела зафиксирована фальсификация документов, которые должны легализовать введение военного положения, игнорирование обязательных судебных процедур и злоупотребление властными полномочиями при попытке введения особого правового режима.

Этот приговор стал первым уголовным решением в серии дел, касающихся неудачной попытки Юна сохранить власть силовым путем.

В то же время, процесс не завершен окончательно, поскольку сторона защиты может подать апелляцию.

Во время финальных слушаний прокуроры настаивали на максимально суровом наказании – смертной казни.

Специальный прокурор Чо Ин Сук назвал Юн Сок Йоля “вожаком восстания”, пытавшегося узурпировать власть и установить контроль над судебной и законодательной ветвями.

Попытка переворота в декабре 2024 года потерпела крах после массового сопротивления граждан: военным не удалось заблокировать парламент, и уже через шесть часов президент был вынужден отменить военное положение.

После этого Юн ушел в отставку на фоне процедуры импичмента и был арестован по подозрению в государственной измене. Его задержание сопровождалось столкновениями, поскольку охрана эксглавы государства сопротивлялась силовикам.

В марте его временно освободили под залог, однако уже в июле 2025 года Юна снова заключили под стражу.

Кроме обвинений в мятеже, ему инкриминируют содействие враждебному государству, в частности, вероятное сотрудничество с режимом КНДР.

Ранее команда специального прокурора потребовала для экслидера страны 10 лет заключения. В обвинительном заключении отмечается, что Юн Сок Йоль совершил тяжкое преступление, фактически использовав государственные институты для прикрытия собственных действий.

Суд над Юном стал лишь третьим в истории Южной Кореи случаем, когда оглашение приговора бывшему президенту транслировали в прямом эфире.

В настоящее время он является фигурантом восьми уголовных производств, в частности, относительно коррупции и возможной причастности к гибели морского пехотинца в 2023 году.