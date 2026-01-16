Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля визнали винним у низці тяжких злочинів, пов’язаних зі спробою утримання влади.

Як повідомляє Reuters, суд дійшов висновку, що ексглава держави перешкоджав правосуддю та брав участь у фальсифікації офіційних документів.

Юн Сок Йолю оголосили вирок

У п’ятницю, 16 січня, районний суд Сеула оголосив перший вирок Юн Сок Йолю, призначивши йому п’ять років позбавлення волі.

Зараз дивляться

Центральним епізодом справи стало навмисне перешкоджання силовим структурам у виконанні ордера на його арешт після подій грудня 2024 року.

Суддя підтвердив, що колишній президент свідомо заважав правоохоронцям виконувати службові обов’язки.

Окрім цього, в матеріалах справи зафіксовано фальсифікацію документів, які мали легалізувати введення воєнного стану, ігнорування обов’язкових судових процедур та зловживання владними повноваженнями під час спроби запровадження особливого правового режиму.

Цей вирок став першим кримінальним рішенням у серії справ, що стосуються невдалої спроби Юна зберегти владу силовим шляхом.

Водночас процес не завершено остаточно, оскільки сторона захисту може подати апеляцію.

Під час фінальних слухань прокурори наполягали на максимально суворому покаранні – смертній карі.

Спеціальний прокурор Чо Ин Сук назвав Юн Сок Йоля “ватажком повстання”, який намагався узурпувати владу та встановити контроль над судовою і законодавчою гілками.

Спроба перевороту в грудні 2024 року зазнала краху після масового спротиву громадян: військовим не вдалося заблокувати парламент, і вже за шість годин президент був змушений скасувати воєнний стан.

Після цих подій Юн пішов у відставку на тлі процедури імпічменту та був заарештований за підозрою в державній зраді. Його затримання супроводжувалося сутичками, оскільки охорона ексглави держави чинила опір силовикам.

У березні його тимчасово звільнили під заставу, однак уже в липні 2025 року Юна знову взяли під варту.

Окрім звинувачень у заколоті, йому інкримінують сприяння ворожій державі, зокрема ймовірну співпрацю з режимом КНДР.

Раніше команда спеціального прокурора вимагала для екслідера країни 10 років ув’язнення. В обвинувальному висновку зазначається, що Юн Сок Йоль вчинив тяжкий злочин, фактично використавши державні інститути для прикриття власних дій.

Суд над Юном став лише третім в історії Південної Кореї випадком, коли оголошення вироку колишньому президенту транслювали у прямому ефірі.

Наразі він є фігурантом восьми кримінальних проваджень, зокрема щодо корупції та можливої причетності до загибелі морського піхотинця у 2023 році.