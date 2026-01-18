По меньшей мере, 5000 человек погибли во время массовых протестов в Иране, среди них около 500 сотрудников служб безопасности.

Массовые протесты в Иране

Об этом в воскресенье заявил иранский чиновник в регионе, ссылаясь на проверенные данные, пишет Reuters.

По его словам, к гибели “невинных иранцев” причастны “террористы и вооруженные участники беспорядков”.

Общенациональные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне экономических проблем.

В течение двух недель они переросли в масштабные демонстрации с прекращением клерикального правления. Эти события стали самыми смертоносными беспорядками в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможном вмешательстве в случае последующих убийств протестующих или их казней.

В пятницу он сообщил в социальных сетях, что власти Ирана отменили запланированные массовые казни, поблагодарив руководство страны.

– Мы не втянем страну в войну, но и не оставим безнаказанными отечественных или международных преступников, – заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В то же время в воскресенье судебная система объявила, что казни могут быть нанесены.

– Серия действий была определена как мохареб, являющийся одним из самых суровых исламских наказаний, – отметил на пресс-конференции спикер иранской судебной системы Асгар Джахангир.

Мохареб – это исламский юридический термин, который означает ведение войны против Бога и карается смертью согласно иранскому законодательству.

В интервью Politico Дональд Трамп заявил, что “пора искать нового лидера в Иране”.

Кого обвиняет Иран

В свою очередь, Хаменеи, признав несколько тысяч смертей, обвинил в насилии древних врагов Ирана – США и Израиль.

Американская правозащитная организация HRANA сообщила, что по состоянию на субботу количество погибших составляет 3308 человек, еще 4382 случая находятся на проверке.

По ее данным, подтверждено более 24 000 арестов. Иранский чиновник в регионе заявил, что подтвержденное количество погибших вряд ли существенно возрастет.

– Не ожидается, что окончательное количество жертв резко возрастет. Израиль и вооруженные группы за границей поддерживали и вооружали выходивших на улицы, – сказал он.

Власти Ирана традиционно обвиняют в беспорядках иностранных врагов, в том числе США и Израиль.

По словам чиновника, жесточайшие столкновения и самое большое количество погибших зафиксированы в районах проживания иранских курдов на северо-западе страны. Там активизировались курдские сепаратистские группировки, а протесты носили особенно насильственный характер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщало, что вооруженные курдские сепаратистские группы пытались пересечь границу с Ираном с территории Ирака.

Правозащитная организация Hengaw также заявляла, что одни из самых жестоких столкновений произошли именно в курдских районах.

По данным жителей и государственных СМИ, жесткие репрессии в целом привели к подавлению протестов.

Получение информации усложняется из-за перебоев с интернетом: ограничения частично снимались, однако, по данным NetBlocks, впоследствии они вновь были восстановлены.

