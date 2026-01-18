Щонайменше 5 000 людей загинули під час масових протестів в Ірані, серед них близько 500 співробітників служб безпеки.

Масові протести в Ірані

Про це в неділю заявив іранський чиновник у регіоні, посилаючись на перевірені дані, пише Reuters.

За його словами, до загибелі “невинних іранців” причетні “терористи та озброєні учасники заворушень”.

Загальнонаціональні протести в Ірані спалахнули 28 грудня на тлі економічних труднощів.

Протягом двох тижнів вони переросли у масштабні демонстрації з вимогами припинення клерикального правління. Ці події стали найсмертоноснішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про можливе втручання у разі подальших убивств протестувальників або їхніх страт.

У п’ятницю він повідомив у соціальних мережах, що влада Ірану скасувала заплановані масові страти, подякувавши керівництву країни.

– Ми не втягнемо країну у війну, але й не залишимо безкарними вітчизняних чи міжнародних злочинців, – заявив лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Водночас у неділю судова система оголосила, що страти можуть бути здійснені.

– Серію дій було визначено як мохареб, що є одним із найсуворіших ісламських покарань, – зазначив на пресконференції речник іранської судової системи Асгар Джахангір.

Мохареб – це ісламський юридичний термін, який означає ведення війни проти Бога і карається смертю згідно з іранським законодавством.

В інтерв’ю Politico Дональд Трамп заявив, що “час шукати нового лідера в Ірані”.

Кого звинувачує Іран

У свою чергу Хаменеї, визнавши кілька тисяч смертей, звинуватив у насильстві давніх ворогів Ірану – США та Ізраїль.

Американська правозахисна організація HRANA повідомила, що станом на суботу кількість загиблих становить 3 308 осіб, ще 4 382 випадки перебувають на перевірці.

За її даними, підтверджено понад 24 000 арештів. Іранський чиновник у регіоні водночас заявив, що підтверджена кількість загиблих навряд чи суттєво зросте.

– Не очікується, що остаточна кількість жертв різко зросте. Ізраїль та озброєні групи за кордоном підтримували та озброювали тих, хто виходив на вулиці, – сказав він.

Влада Ірану традиційно звинувачує у заворушеннях іноземних ворогів, зокрема США та Ізраїль.

За словами чиновника, найжорстокіші зіткнення та найбільша кількість загиблих зафіксовані в районах проживання іранських курдів на північному заході країни. Там активізувалися курдські сепаратистські угруповання, а протести мали особливо насильницький характер.

Раніше агентство Reuters з посиланням на три джерела повідомляло, що озброєні курдські сепаратистські групи намагалися перетнути кордон з Іраном з території Іраку.

Правозахисна організація Hengaw також заявляла, що одні з найжорстокіших зіткнень відбулися саме в курдських районах.

За даними мешканців і державних ЗМІ, жорсткі репресії загалом призвели до придушення протестів.

Отримання інформації ускладнюється через перебої з інтернетом: обмеження частково знімалися, однак, за даними NetBlocks, згодом їх знову було відновлено.

