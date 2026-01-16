Турция выступила против военного вмешательства в Иран
Турция выступает против любого военного вмешательства в Иран и считает, что страна должна самостоятельно решать свои внутренние проблемы без внешнего силового давления.
Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Позиция Анкары в отношении Ирана
По словам Хакана Фидана, Иран должен сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных проблем, а вопросы, связанные с глобальной ядерной безопасностью, решать исключительно дипломатическим путем.
Министр подчеркнул, что международная изоляция существенно ограничивает экономические возможности страны и углубляет внутреннюю напряженность.
Фидан также отметил, что экономические трудности, с которыми сталкивается иранское общество, часто ошибочно подаются как идеологический протест против режима.
Глава МИД Турции убежден, что главной причиной внутренних проблем в Иране является экономическая политика действующей власти и ее неспособность преодолеть структурные трудности.
Он подчеркнул, что иранское общество остается динамичным и активным, однако ограничение доступа к базовым экономическим возможностям провоцирует социальную нестабильность.
На фоне заявлений Турции в США продолжаются обсуждения возможных военных сценариев в отношении Ирана.
По данным NBC News, президент США Дональд Трамп требовал, чтобы потенциальные действия против Ирана были “быстрыми и решительными”, но не привели к затяжной войне.
В то же время советники президента не смогли гарантировать быстрое падение иранского режима в случае силового вмешательства.
В администрации США также опасаются, что Вашингтон может не иметь достаточных ресурсов для сдерживания возможного агрессивного ответа Тегерана.
По состоянию на 15 января окончательных решений о применении силы принято не было.