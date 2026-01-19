У понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартує щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Цьогоріч п’ятиденний захід відбувається під гаслом A Spirit of Dialogue (У дусі діалогу – Ред.) на тлі загострення міжнародної політичної ситуації та численних геополітичних викликів.

Старт Всесвітнього економічного форуму у Давосі

Учасникам форуму доведеться обговорювати глобальні економічні та політичні питання в умовах заяв президента США Дональда Трампа щодо встановлення американського контролю над Гренландією.

Цей арктичний острів є частиною Данії – країни-члена НАТО, і Копенгаген чітко заявив про небажання поступатися ним Сполученим Штатам.

Додаткової напруги додає оголошене Трампом рішення про запровадження мит для низки європейських держав, які рішуче відкидають можливість передання Гренландії під контроль США.

Водночас європейські країни попередили Вашингтон про можливі наслідки такої жорсткої політики з боку нинішньої американської адміністрації.

Очікується, що Дональд Трамп особисто прибуде до Давоса та виступить із промовою на форумі.

Його виступ запланований на середу, 21 січня. Це стане першим візитом Трампа на Всесвітній економічний форум із 2020 року, зазначає AFP.

Загалом у цьогорічній зустрічі ВЕФ мають узяти участь понад 60 глав держав і урядів, а також сотні керівників провідних світових компаній.

Серед запрошених учасників – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, чий виступ запланований на 22 січня.

