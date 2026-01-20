Президент США Дональд Трамп отказался подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе масштабное соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Трамп не подписал соглашение о послевоенном восстановлении Украины

Союзники США ожидали, что Трамп на форуме объявит о расширении своего Совета мира для Газы и подпишет с Украиной соглашение о послевоенном восстановлении на сумму почти $800 млрд.

Однако эти планы сорвались из-за резкого обострения конфликта вокруг Гренландии, сообщили источники.

Европейские и украинские чиновники были вынуждены изменить повестку дня перед приездом Трампа, поскольку его угрозы тарифами союзникам по НАТО и требования передать Гренландию США фактически вытеснили украинский вопрос из переговоров в Давосе.

Один из украинских чиновников сообщил Axios, что запланированное подписание соглашения отменили.

В Белом доме это опровергли, утверждая, что конкретной даты подписания якобы не существовало, а документ еще требует доработки.

Американские чиновники также предупредили, что прорывных решений на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами ожидать не стоит.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 20 по 22 января. На нем США, Украина и европейские страны планировали согласовать вопросы гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

План предусматривал восстановление критической инфраструктуры, энергетики, жилья и транспорта, масштабные инвестиции в промышленность и оборонный сектор, интеграцию Украины в европейские и западные рынки и долгосрочные гарантии безопасности.

