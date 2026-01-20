Президент США Дональд Трамп відмовився підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі масштабну угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Трамп не підписав угоду про післявоєнну відбудову України

Союзники США очікували, що Трамп на форумі оголосить про розширення своєї Ради миру для Гази та підпише з Україною угоду про післявоєнне відновлення на суму майже $800 млрд.

Проте ці плани зірвалися через різке загострення конфлікту навколо Гренландії, повідомили джерела.

Європейські та українські чиновники були змушені змінити порядок денний перед приїздом Трампа, оскільки його погрози тарифами союзникам по НАТО та вимоги передати Гренландію США фактично витіснили українське питання з переговорів у Давосі.

Один із українських посадовців повідомив Axios, що заплановане підписання угоди скасували.

У Білому домі це заперечили, стверджуючи, що конкретної дати підписання нібито не існувало, а документ ще потребує доопрацювання.

Американські посадовці також попередили, що проривних рішень на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами очікувати не варто.

Всесвітній економічний форум у Давосі проходить з 20 по 22 січня. На ньому США, Україна та європейські країни планували погодити питання безпекових гарантій і післявоєнної відбудови України.

План передбачав відновлення критичної інфраструктури, енергетики, житла та транспорту, масштабні інвестиції у промисловість і оборонний сектор, інтеграцію України в європейські й західні ринки та довгострокові безпекові гарантії.

