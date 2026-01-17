Трамп ввел пошлины на страны, которые не согласны с присоединением Гренландии к США
- Дональд Трамп ввел пошлины 10% с 1 февраля и 25% с 1 июня на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
- Пошлины введены из-за отказа этих стран поддержать покупку Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп вводит пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Страны выступают против его политики в отношении Гренландии.
Об этом он написал в сети Truth Social.
Трамп ввел пошлины против союзников из-за Гренландии
С 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет наложена пошлина в размере 10%. С 1 июня она вырастет до 25%.
— Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются сделать это уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась, — настаивает Трамп.
По его словам, США на протяжении многих лет “фактически субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая никаких пошлин или форм компенсации”.
— Теперь, после столетий, пришло время Дании отблагодарить — на кону мир во всем мире. Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. Сейчас у них есть только две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили недавно, — отметил американский лидер.
Он подчеркнул, что “только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут успешно играть в эту игру”.
Напомним, в субботу, 17 января, в Дании прошли массовые акции протеста под лозунгом Руки прочь от Гренландии, к которым присоединились тысячи людей.
В Копенгагене участники собрались у здания ратуши, где размещаются городская мэрия и муниципальный совет, пишет DPA.
Во время митинга протестующие выкрикивали лозунги «Гренландия не продается» и держали красно-белые флаги автономной территории.
— Послание из Копенгагена громкое и понятное. Гренландия — это не товар для продажи, — заявила мэр Копенгагена Сиссе Мари Веллинг.