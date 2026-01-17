Дональд Трамп вводит пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Страны выступают против его политики в отношении Гренландии.

Об этом он написал в сети Truth Social.

Трамп ввел пошлины против союзников из-за Гренландии

С 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет наложена пошлина в размере 10%. С 1 июня она вырастет до 25%.

— Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются сделать это уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась, — настаивает Трамп.

По его словам, США на протяжении многих лет “фактически субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая никаких пошлин или форм компенсации”.

— Теперь, после столетий, пришло время Дании отблагодарить — на кону мир во всем мире. Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. Сейчас у них есть только две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили недавно, — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что “только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут успешно играть в эту игру”.

Напомним, в субботу, 17 января, в Дании прошли массовые акции протеста под лозунгом Руки прочь от Гренландии, к которым присоединились тысячи людей.

В Копенгагене участники собрались у здания ратуши, где размещаются городская мэрия и муниципальный совет, пишет DPA.

Во время митинга протестующие выкрикивали лозунги «Гренландия не продается» и держали красно-белые флаги автономной территории.

— Послание из Копенгагена громкое и понятное. Гренландия — это не товар для продажи, — заявила мэр Копенгагена Сиссе Мари Веллинг.

