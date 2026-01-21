Между самым богатым человеком мира Илоном Маском и исполнительным директором авиакомпании Ryanair Майклом О’Лири разгорелся публичный конфликт.

Спор, начавшийся с обсуждения технологий, быстро перерос во взаимные оскорбления и заявления Маска о возможной покупке компании.

Причина конфликта – интернет на борту

Перепалка разгорелась из-за отказа Ryanair устанавливать на своих самолетах систему спутникового интернета Starlink, которая принадлежит Маску.

Майкл О’Лири публично заявил, что миллиардер ничего не смыслит в аэродинамике. По словам главы авиакомпании, установка антенн Starlink на крышах самолетов создаст дополнительное сопротивление воздуха, что приведет к росту расходов на топливо.

О’Лири подсчитал, что такая модернизация будет стоить компании от $200 млн до $250 млн в год. Это добавит примерно один доллар к стоимости каждого билета.

Поскольку Ryanair работает в сегменте лоукостеров, где пассажиры обычно не готовы платить за Wi-Fi во время коротких перелетов, компания решила отказаться от этой идеи.

В ответ Илон Маск назвал О’Лири “бухгалтером”, который не имеет представления о том, как летают самолеты, и сравнил его с “невыносимым шимпанзе2.

Ответ Ryanair

Конфликт обострился, когда Маск несколько раз намекнул в соцсети X, что мог бы просто купить Ryanair и уволить ее руководителя. Авиакомпания, известная своим агрессивным маркетингом, не замедлила с ответом.

На официальной странице Ryanair в X появилось объявление о специальной акции с тегом владельца соцсети.

– Возможно, Маску нужен перерыв?? Ryanair запускает Большую распродажу мест для идиотов – специально для Илона и любых других идиотов в X. 100 тыс. мест всего за €16,99 в одну сторону. Покупайте сейчас, пока Маск не купил! – говорится в сообщении лоукостера.

Авиаперевозчик также анонсировал пресс-конференцию в Дублине, чтобы официально ответить на выпады миллиардера.

Может ли Маск действительно купить Ryanair

Несмотря на заявления Маска, реализовать план по покупке ирландского лоукостера будет крайне сложно из-за законодательных ограничений.

Согласно правилам Европейского Союза, авиакомпании, базирующиеся в ЕС, должны принадлежать преимущественно гражданам стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна.

Поскольку Маск является гражданином США, он не сможет получить контроль над компанией без серьезных юридических изменений или привлечения партнеров из ЕС.

В настоящее время спор продолжает привлекать внимание миллионов пользователей, в то время как другие авиакомпании, такие как Qatar Airways и Lufthansa, уже начали внедрять Starlink на своих рейсах.

Источник : BBC

