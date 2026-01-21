Між найбагатшою людиною світу Ілоном Маском та виконавчим директором авіакомпанії Ryanair Майклом О’Лірі спалахнув публічний конфлікт.

Суперечка, що почалася з обговорення технологій, швидко переросла у взаємні образи та заяви Маска про можливу купівлю компанії.

Причина конфлікту – інтернет на борту

Перепалка розгорілася через відмову Ryanair встановлювати на своїх літаках систему супутникового інтернету Starlink, яка належить Маску.

Майкл О’Лірі публічно заявив, що мільярдер нічого не тямить в аеродинаміці. За словами глави авіакомпанії, встановлення антен Starlink на дахах літаків створить додатковий опір повітря, що призведе до зростання витрат на пальне.

О’Лірі підрахував, що така модернізація коштуватиме компанії від $200 млн до $250 млн на рік. Це додасть приблизно один долар до вартості кожного квитка.

Оскільки Ryanair працює в сегменті лоукостерів, де пасажири зазвичай не готові платити за Wi-Fi під час коротких перельотів, компанія вирішила відмовитися від цієї ідеї.

У відповідь Ілон Маск назвав О’Лірі “бухгалтером”, який не має уявлення про те, як літають літаки, та порівняв його з “нестерпним шимпанзе”.

Відповідь Ryanair

Конфлікт загострився, коли Маск кілька разів натякнув у соцмережі X, що міг би просто купити Ryanair і звільнити її керівника. Авіакомпанія, відома своїм агресивним маркетингом, не забарилася з відповіддю.

На офіційній сторінці Ryanair в X з’явилося оголошення про спеціальну акцію, із тегом власника соцмережі.

– Можливо, Маску потрібна перерва?? Ryanair запускає Великий розпродаж місць для ідіотів – спеціально для Ілона та будь-яких інших ідіотів у X. 100 тис. місць лише за €16,99 в один бік. Купуйте зараз, поки Маск не купив! – йдеться в повідомленні лоукостера.

Авіаперевізник також анонсував пресконференцію в Дубліні, щоб офіційно відповісти на випади мільярдера.

Чи може Маск справді купити Ryanair

Попри заяви Маска, реалізувати план із купівлі ірландського лоукостера буде вкрай складно через законодавчі обмеження.

Згідно з правилами Європейського Союзу, авіакомпанії, що базуються в ЄС, повинні належати переважно громадянам країн Євросоюзу, Швейцарії, Норвегії, Ісландії або Ліхтенштейну.

Оскільки Маск є громадянином США, він не зможе отримати контроль над компанією без серйозних юридичних змін або залучення партнерів із ЄС.

Наразі суперечка продовжує привертати увагу мільйонів користувачів, поки інші авіалінії, як-от Qatar Airways та Lufthansa, вже почали впроваджувати Starlink на своїх рейсах.

