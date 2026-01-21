Администрация США рассматривает возможность сокращения присутствия американских военных в не менее 30 ключевых командных структурах НАТО.

США хочет сократить присутствие своих военных в НАТО

Такой шаг может вызвать дополнительную обеспокоенность среди европейских союзников относительно готовности Вашингтона и в дальнейшем в полной мере выполнять обязательства в рамках Альянса.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post.

По данным издания, о планах администрация президента Дональда Трампа уже проинформировала отдельные европейские столицы.

Речь идет об отзыве американских военнослужащих примерно из 200 должностей в структурах НАТО, отвечающих за контроль, планирование военных и разведывательных операций Альянса.

Сокращение коснется, в частности, Центра разведывательных данных НАТО в Великобритании и Командования сил специальных операций союзников в Брюсселе. Кроме того, США планируют вывести своих военных из структуры STRIKFORNATO в Португалии, которая координирует отдельные морские операции, а также ряд других подобных органов НАТО.

– Почему США решили сократить количество персонала в структурах НАТО не уточняется, однако эти шаги в целом соответствуют заявленному намерению администрации Трампа перенаправить больше ресурсов в Западное полушарие, – отмечается в публикации.

В материале отмечается, что потенциальные сокращения незначительны на фоне общей численности американских войск в Европе, которая составляет около 80 тысяч человек, и не обязательно свидетельствуют о масштабном уходе США с континента.

В то же время, такие действия могут еще больше усилить беспокойство европейских партнеров относительно будущего НАТО, особенно учитывая кампанию Трампа вокруг Гренландии.

Вместе с тем, собеседники The Washington Post подчеркнули, что обсуждение этого шага продолжается уже несколько месяцев и не связано с обострением разногласий между США, Данией и другими союзниками по НАТО через Гренландию.

В частности, напоминается, что в прошлом году Пентагон вывел из Румынии бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США и вернул личный состав в пункт постоянной дислокации в штате Кентукки.

Также отмечается, что в конце 2025 года Конгресс США утвердил оборонный бюджет, прямо запрещающий Пентагону сокращать численность американских военных, дислоцированных в Европе, до менее 76 тысяч человек на период более 45 дней.

