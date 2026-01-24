НАТО планирует создать роботизированную зону вдоль границы с РФ и Беларусью
- НАТО планирует в течение следующих двух лет переоборудовать границу с Россией и Беларусью и накопить там значительно больше вооружения.
- На границе будет создана преимущественно безлюдная роботизированная зона с автоматизированной системой обороны.
НАТО намерено в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше вооружения и создать безлюдную роботизированную зону.
Об этом Sonntag заявил бригадный генерал Бундесвера, заместитель начальника штаба по вопросам оперативного управления Сухопутного командования НАТО в Измире Томас Ловин.
НАТО создаст роботизированную зону на границе с РФ
Как отмечает Welt am Sonntag, Ловин стал первым генералом НАТО, который публично рассказал о новой концепции обороны – Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), или Линии сдерживания на восточном фланге.
По данным издания, концепцию планируют реализовать по возможности до конца 2027 года.
— Мы увидим ощутимо большие запасы, чем раньше, в государствах НАТО, граничащих с Россией, – заявил Ловин.
По его словам, это будет предусматривать, в частности, “склады оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также для оснащения сил НАТО”.
Генерал отметил, что блок намерен “построить комплексную многослойную систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью”.
НАТО планирует использовать для защиты не только конвенционные войска, но и благодаря препятствиям и технологиям создать роботизированную или автоматизированную зону в пограничной зоне с противником, «которую тому придется сначала преодолеть».
Система датчиков разведки и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие должны помочь остановить российские войска на первом этапе нападения и сохранить жизни собственных солдат.
По словам генерала, новая автоматизированная зона на границе с Россией и Беларусью будет преимущественно безлюдной.
Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия остается главной военной угрозой для блока.