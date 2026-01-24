НАТО намерено в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше вооружения и создать безлюдную роботизированную зону.

Об этом Sonntag заявил бригадный генерал Бундесвера, заместитель начальника штаба по вопросам оперативного управления Сухопутного командования НАТО в Измире Томас Ловин.

НАТО создаст роботизированную зону на границе с РФ

Как отмечает Welt am Sonntag, Ловин стал первым генералом НАТО, который публично рассказал о новой концепции обороны – Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), или Линии сдерживания на восточном фланге.

По данным издания, концепцию планируют реализовать по возможности до конца 2027 года.

— Мы увидим ощутимо большие запасы, чем раньше, в государствах НАТО, граничащих с Россией, – заявил Ловин.

По его словам, это будет предусматривать, в частности, “склады оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также для оснащения сил НАТО”.

Генерал отметил, что блок намерен “построить комплексную многослойную систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью”.

НАТО планирует использовать для защиты не только конвенционные войска, но и благодаря препятствиям и технологиям создать роботизированную или автоматизированную зону в пограничной зоне с противником, «которую тому придется сначала преодолеть».

Система датчиков разведки и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие должны помочь остановить российские войска на первом этапе нападения и сохранить жизни собственных солдат.

По словам генерала, новая автоматизированная зона на границе с Россией и Беларусью будет преимущественно безлюдной.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия остается главной военной угрозой для блока.

