НАТО планує створити роботизовану зону вздовж кордону з РФ і Білоруссю
НАТО має намір протягом наступних двох років провести масштабне переозброєння на кордоні з Росією та Білоруссю, накопичити там значно більше озброєння та створити безлюдну роботизовану зону.
Про це заявив бригадний генерал Бундесверу, заступник начальника штабу з питань оперативного управління Сухопутного командування НАТО в Ізмірі Томас Ловін.
Як зазначає Welt am Sonntag, Ловін став першим генералом НАТО, який публічно розповів про нову концепцію оборони – Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), або Лінію стримування на східному фланзі.
За даними видання, концепцію планують реалізувати за можливості до кінця 2027 року.
– Ми побачимо відчутно більші запаси, ніж раніше, у державах НАТО, що межують із Росією, – заявив Ловін.
За його словами, це передбачатиме, зокрема, “склади зброї та боєприпасів для переозброєння систем оборони в автоматизованій зоні, а також для оснащення сил НАТО”.
Генерал зазначив, що блок має намір “побудувати комплексну багатошарову систему оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю”.
НАТО планує використовувати для захисту не лише конвенційні війська, а й завдяки перешкодам та технологіям створити роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній зоні з противником, “яку тому доведеться спочатку подолати”.
Система датчиків розвідки та значною мірою автоматизована й роботизована зброя мають допомогти зупинити російські війська на першому етапі нападу та зберегти життя власних солдатів.
За словами генерала, нова автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.
Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Росія залишається головною військовою загрозою для блоку.