НАТО має намір протягом наступних двох років провести масштабне переозброєння на кордоні з Росією та Білоруссю, накопичити там значно більше озброєння та створити безлюдну роботизовану зону.

Про це заявив бригадний генерал Бундесверу, заступник начальника штабу з питань оперативного управління Сухопутного командування НАТО в Ізмірі Томас Ловін.

НАТО створить роботизовану зону на кордоні з РФ

Як зазначає Welt am Sonntag, Ловін став першим генералом НАТО, який публічно розповів про нову концепцію оборони – Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), або Лінію стримування на східному фланзі.

За даними видання, концепцію планують реалізувати за можливості до кінця 2027 року.

– Ми побачимо відчутно більші запаси, ніж раніше, у державах НАТО, що межують із Росією, – заявив Ловін.

За його словами, це передбачатиме, зокрема, “склади зброї та боєприпасів для переозброєння систем оборони в автоматизованій зоні, а також для оснащення сил НАТО”.

Генерал зазначив, що блок має намір “побудувати комплексну багатошарову систему оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю”.

НАТО планує використовувати для захисту не лише конвенційні війська, а й завдяки перешкодам та технологіям створити роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній зоні з противником, “яку тому доведеться спочатку подолати”.

Система датчиків розвідки та значною мірою автоматизована й роботизована зброя мають допомогти зупинити російські війська на першому етапі нападу та зберегти життя власних солдатів.

За словами генерала, нова автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Росія залишається головною військовою загрозою для блоку.

