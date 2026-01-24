Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на весь канадский экспорт в Соединенные Штаты в случае, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем.

Это еще больше обострило напряженность между США и их северным соседом, пишет Bloomberg.

Трамп угрожает Канаде из-за углубления сотрудничества с Китаем

Дональд Трамп, который называл премьер-министра Марка Карни “губернатором Карни”, заявил, что канадский лидер “фатально ошибается”, открываясь для расширения сотрудничества с Китаем.

Речь идет о недавнем соглашении, которое позволяет увеличить экспорт китайских электромобилей. Трамп неоднократно троллил Канаду – говорил, что хотел бы видеть ее 51-м штатом США.

— Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая уничтожение их бизнеса, общественного устройства и общего образа жизни, — написал Трамп в соцсетях.

Он пригрозил, что в случае, если “Канада заключит соглашение с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет введен 100% тариф”.

Представители Карни не предоставили немедленных комментариев на запросы журналистов утром 24 января.

Этот шаг происходит на фоне словесной войны между Трампом и Карни из-за действий президента США, направленных на изменение мирового порядка, в частности его усилий установить контроль над Гренландией.

Карни говорил, что будущее Гренландии должны определять исключительно народы Дании и Гренландии — территории, находящейся под юрисдикцией Дании.

Восстановление отношений Канады и Китая

На прошлой неделе Китай и Канада достигли договоренности о снижении некоторых торговых барьеров и восстановлении двусторонних отношений.

Это стало сигналом изменения внешней политики Канады и отхода от согласования с торговой повесткой дня Трампа.

Карни сообщил, что ожидает отмены Китаем пошлин на канадский рапс, также известный как канола, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 16 января. Это был первый визит канадского лидера в Пекин за последние восемь лет.

В ответ Канада разрешит ввоз на свой рынок 49 тыс. китайских электромобилей по тарифной ставке около 6%, отменив 100% дополнительный сбор.

Кроме того, Китай введет безвизовый режим для граждан Канады.

Вскоре после подписания соглашения канадский премьер выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он предостерег от принуждения со стороны крупных держав, косвенно осудив подход Трампа к внешней политике, хотя прямо его не упомянул.

Президент США в ответ обвинил Канаду в неблагодарности за американскую военную защиту и заявил, что страна “существует благодаря Соединенным Штатам”.

Трамп также отозвал приглашение для Канады присоединиться к его так называемому Совету мира через неделю после того, как Карни принципиально согласился принять в нем участие.

