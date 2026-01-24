Трамп угрожает Канаде 100% пошлинами из-за соглашения с Китаем
- Дональд Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами на весь экспорт в США в случае соглашения с Китаем.
- Канада и Китай договорились о снижении части торговых барьеров и увеличении экспорта электромобилей.
- Трамп обвинил Канаду в неблагодарности за американскую военную защиту и отозвал приглашение в свой Совет мира.
Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на весь канадский экспорт в Соединенные Штаты в случае, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем.
Это еще больше обострило напряженность между США и их северным соседом, пишет Bloomberg.
Трамп угрожает Канаде из-за углубления сотрудничества с Китаем
Дональд Трамп, который называл премьер-министра Марка Карни “губернатором Карни”, заявил, что канадский лидер “фатально ошибается”, открываясь для расширения сотрудничества с Китаем.
Речь идет о недавнем соглашении, которое позволяет увеличить экспорт китайских электромобилей. Трамп неоднократно троллил Канаду – говорил, что хотел бы видеть ее 51-м штатом США.
— Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая уничтожение их бизнеса, общественного устройства и общего образа жизни, — написал Трамп в соцсетях.
Он пригрозил, что в случае, если “Канада заключит соглашение с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет введен 100% тариф”.
Представители Карни не предоставили немедленных комментариев на запросы журналистов утром 24 января.
Этот шаг происходит на фоне словесной войны между Трампом и Карни из-за действий президента США, направленных на изменение мирового порядка, в частности его усилий установить контроль над Гренландией.
Карни говорил, что будущее Гренландии должны определять исключительно народы Дании и Гренландии — территории, находящейся под юрисдикцией Дании.
Восстановление отношений Канады и Китая
На прошлой неделе Китай и Канада достигли договоренности о снижении некоторых торговых барьеров и восстановлении двусторонних отношений.
Это стало сигналом изменения внешней политики Канады и отхода от согласования с торговой повесткой дня Трампа.
Карни сообщил, что ожидает отмены Китаем пошлин на канадский рапс, также известный как канола, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 16 января. Это был первый визит канадского лидера в Пекин за последние восемь лет.
В ответ Канада разрешит ввоз на свой рынок 49 тыс. китайских электромобилей по тарифной ставке около 6%, отменив 100% дополнительный сбор.
Кроме того, Китай введет безвизовый режим для граждан Канады.
Вскоре после подписания соглашения канадский премьер выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он предостерег от принуждения со стороны крупных держав, косвенно осудив подход Трампа к внешней политике, хотя прямо его не упомянул.
Президент США в ответ обвинил Канаду в неблагодарности за американскую военную защиту и заявил, что страна “существует благодаря Соединенным Штатам”.
Трамп также отозвал приглашение для Канады присоединиться к его так называемому Совету мира через неделю после того, как Карни принципиально согласился принять в нем участие.