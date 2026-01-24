Президент Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на весь канадський експорт до Сполучених Штатів у разі, якщо Канада укладе торговельну угоду з Китаєм.

Це ще більше загострило напруженість між США та їхнім північним сусідом, пише Bloomberg.

Трамп погрожує Канаді через поглиблення співпраці з Китаєм

Дональд Трамп, який називав прем’єр-міністра Марка Карні “губернатором Карні”, заявив, що канадський лідер “фатально помиляється”, відкриваючись для розширення співпраці з Китаєм.

Зараз дивляться

Йдеться про нещодавню угоду, яка дозволяє збільшити експорт китайських електромобілів. Трамп неодноразово тролив Канаду – говорив, що хотів би бачити її 51-м штатом США.

– Китай зжере Канаду живцем, повністю її поглине, включно зі знищенням їхнього бізнесу, суспільного устрою та загального способу життя, – написав Трамп у соцмережах.

Він пригрозив, що у випадку, якщо “Канада укладе угоду з Китаєм, на всі канадські товари й продукцію, що надходитимуть до США, негайно буде запроваджено 100% тариф”.

Представники Карні не надали негайних коментарів на запити журналістів вранці 24 січня.

Цей крок відбувається на фоні словесної війни між Трампом і Карні через дії президента США, спрямовані на зміну світового порядку, зокрема його зусилля встановити контроль над Ґренландією.

Карні говорив, що майбутнє Ґренландії мають визначати виключно народи Данії та Ґренландії – території, що перебуває під юрисдикцією Данії.

Відновлення відносин Канади і Китаю

Минулого тижня Китай і Канада досягли домовленості про зниження деяких торговельних бар’єрів і відновлення двосторонніх відносин.

Це стало сигналом зміни зовнішньої політики Канади та відходу від узгодження з торговельним порядком денним Трампа.

Карні повідомив, що очікує скасування Китаєм мит на канадський ріпак, також відомий як канола, після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном 16 січня. Це був перший візит канадського лідера до Пекіна за останні вісім років.

У відповідь Канада дозволить ввезення на свій ринок 49 тис. китайських електромобілів за тарифною ставкою близько 6%, скасувавши 100% додатковий збір.

Крім того, Китай запровадить безвізовий режим для громадян Канади.

Невдовзі після підписання угоди канадський прем’єр виступив із різкою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він застеріг від примусу з боку великих держав – непрямо засудивши підхід Трампа до зовнішньої політики, хоча прямо його не згадав.

Президент США у відповідь звинуватив Канаду в невдячності за американський військовий захист і заявив, що країна “існує завдяки Сполученим Штатам”.

Трамп також відкликав запрошення для Канади приєднатися до його так званої Ради миру через тиждень після того, як Карні принципово погодився взяти в ній участь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.