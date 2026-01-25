Президент США Дональд Тармп допустив застосування наземних ударів проти наркокартелів у будь-якій країні Південної Америки.

Про це заявив американський лідер в інтерв’ю New York Post.

Наземні удари США по наркокартелях: заява Трампа

Президент США заявив, що американська влада володіє повною інформацією про маршрути та структуру діяльності наркокартелів і готова завдати по них ударів.

Зараз дивляться

За словами Трампа, Сполучені Штати знають, де діють наркоторговці, і мають можливість діяти рішуче.

Він наголосив, що мова йде не лише про морські операції, а й про можливі удари на суходолі.

На запитання, чи можуть такі дії стосуватися будь-якої країни Південної Америки, зокрема Мексики, Венесуели або Колумбії, американський президент відповів, що це можливо “де завгодно”.

Трамп також заявив, що завдяки ініційованим ним військовим ударам по суднах наркоторговців США нібито вдалося майже повністю перекрити морські канали контрабанди наркотиків.

За його словами, постачання наркотиків морем скоротилося приблизно на 97%, і він прагне досягти подібного результату й на суходолі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.