США нанесли новый удар по судну с наркотиками из Венесуэлы — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили еще одно судно, которое могло перевозить наркотики из Венесуэлы в международных водах.
Трамп о втором ударе США по судну с наркотиками из Венесуэлы
В результате удара по судну погибли три человека, находившиеся на борту, сообщает The Associated Press.
Как утверждает Дональд Трамп, удар произошел в то время, когда наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. По его словам, это смертельное оружие, которое отравляет американцев.
По мнению американского президента, они представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США.
Второй удар произошел через две недели после другой атаки, по словам администрации Трампа, по скоростному катеру из Венесуэлы, который перевозил наркотики, в результате чего погибли 11 человек.
Администрация Белого дома оправдала предыдущий удар необходимостью эскалации конфликта с целью остановить поток наркотиков в США.
Официальные лица заявили, что первая атака была направлена против Трен-де-Арагуа — венесуэльской банды, признанной в США террористической организацией.
Они также отметили, что в будущем будут проводиться новые военные атаки по объектам наркоторговли в рамках подготовки США к борьбе с наркокартелями.