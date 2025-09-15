Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили еще одно судно, которое могло перевозить наркотики из Венесуэлы в международных водах.

Трамп о втором ударе США по судну с наркотиками из Венесуэлы

В результате удара по судну погибли три человека, находившиеся на борту, сообщает The Associated Press.

Как утверждает Дональд Трамп, удар произошел в то время, когда наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. По его словам, это смертельное оружие, которое отравляет американцев.

Сейчас смотрят

По мнению американского президента, они представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США.

Второй удар произошел через две недели после другой атаки, по словам администрации Трампа, по скоростному катеру из Венесуэлы, который перевозил наркотики, в результате чего погибли 11 человек.

Администрация Белого дома оправдала предыдущий удар необходимостью эскалации конфликта с целью остановить поток наркотиков в США.

Официальные лица заявили, что первая атака была направлена против Трен-де-Арагуа — венесуэльской банды, признанной в США террористической организацией.

Они также отметили, что в будущем будут проводиться новые военные атаки по объектам наркоторговли в рамках подготовки США к борьбе с наркокартелями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.