Российский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает мирный процесс и не готов идти на компромисс, используя переговоры для избежания усиления давления со стороны Запада.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Путин затягивает мирные переговоры: оценка ISW

Аналитики ISW отмечают, что кремлевские чиновники продолжают публично декларировать приверженность первоначальным военным целям России, одновременно отвергая западные гарантии безопасности для Украины.

На фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров в формате Украина–РФ–США в Абу-Даби в начале февраля, Москва вновь повторяет требования по так называемым коренным причинам войны.

Среди них — нейтральный и безъядерный статус Украины, отказ от союзов в сфере безопасности, устранение действующей украинской власти и отрицание присутствия иностранных миротворцев.

В ISW обращают внимание, что Кремль пытается использовать нечеткие результаты предыдущих контактов с США для имитации прогресса и создания иллюзии договоренностей, которых фактически не существует.

Отдельно аналитики отмечают заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который дал понять, что участие России в переговорах имеет целью прежде всего избежать более жесткого давления со стороны Соединенных Штатов.

В ISW считают это косвенным признанием уязвимости России к усилению санкций и военной поддержке Украины.

Институт подчеркивает, что Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к реальному миру, а затягивание переговоров является частью стратегии Путина по сохранению войны на выгодных для себя условиях.

