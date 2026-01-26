Путин намеренно затягивает мирный процесс и не идет на компромисс — ISW
- Путин не готов к компромиссам и намеренно затягивает мирный процесс.
- Россия повторяет первоначальные военные требования и отвергает гарантии безопасности Украины.
- Кремль использует переговоры, чтобы избежать усиления давления Запада.
Российский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает мирный процесс и не готов идти на компромисс, используя переговоры для избежания усиления давления со стороны Запада.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Путин затягивает мирные переговоры: оценка ISW
Аналитики ISW отмечают, что кремлевские чиновники продолжают публично декларировать приверженность первоначальным военным целям России, одновременно отвергая западные гарантии безопасности для Украины.
На фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров в формате Украина–РФ–США в Абу-Даби в начале февраля, Москва вновь повторяет требования по так называемым коренным причинам войны.
Среди них — нейтральный и безъядерный статус Украины, отказ от союзов в сфере безопасности, устранение действующей украинской власти и отрицание присутствия иностранных миротворцев.
В ISW обращают внимание, что Кремль пытается использовать нечеткие результаты предыдущих контактов с США для имитации прогресса и создания иллюзии договоренностей, которых фактически не существует.
Отдельно аналитики отмечают заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который дал понять, что участие России в переговорах имеет целью прежде всего избежать более жесткого давления со стороны Соединенных Штатов.
В ISW считают это косвенным признанием уязвимости России к усилению санкций и военной поддержке Украины.
Институт подчеркивает, что Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к реальному миру, а затягивание переговоров является частью стратегии Путина по сохранению войны на выгодных для себя условиях.