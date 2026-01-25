Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря переговорам в Абу-Даби проблемных вопросов стало меньше.

Зеленский о ходе переговоров в Абу-Даби

Как сообщил глава государства во время брифинга, на переговорах в Абу-Даби было очень много проблемных вопросов, однако их стало меньше.

– Проблемных вопросов было очень много, но их стало меньше. Уже долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украина не была на востоке нашего государства. Причина ясна – они ставили это за цель и хотят ее добиться. На фронте они пока этого сделать не могут, – добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что позиция нашего государства относительно территориальной целостности — неизменная.

– Наша позиция по нашей территории: территориальная целостность, которую нужно уважать. Повторять не буду, все знают о нашей позиции. Мы сражаемся за свое государство, за свое. Мы не сражаемся на территории чужой страны, какие могут быть вопросы к нам. Это две разные принципиальные позиции – украинская и российская, – добавил он.

Президент отметил, что американская сторона пытается найти компромисс.

– Мы идем на то, что общаемся в трехстороннем формате. Это первые шаги для того, чтобы найти тот же компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. И американская сторона тоже, — добавил он.

Напомним, что вчера, 24 января в Абу-Даби закончились переговоры, в которых приняли участие военные трех сторон – Украины, США и РФ. Зеленский отмечал, что это был первый за долгое время формат двухдневных трехсторонних встреч.

В то же время глава государства сообщил, что продолжение возможно на следующей неделе.

