Закон 4502-ІХ, вступивший в силу 16 января, легализовал в Украине множественное гражданство. Отныне украинцы могут законно приобретать подданство других стран из перечня, утвержденного Кабмином.

Согласно этому закону, возможность иметь несколько гражданств будет зависеть от того, входит ли другое государство в специальный перечень, который сформирован Кабинетом министров.

В каких странах множественное гражданство и что оно означает – читайте в материале.

Множественное гражданство: что известно

Множественное гражданство – это такой статус гражданства, благодаря которому лицо последовательно признается гражданином (или гражданкой) двух или более стран по законам этих стран.

Хотя множественное гражданство дает ряд преференций его приобретателям, при множественном гражданстве возможны коллизии законодательства, например, в исполнении военного и других обязанностей согласно законодательству тех или иных стран.

Двойное гражданство – это гражданство двух стран, признанное обеими странами. То есть множественным гражданством называют возможность быть гражданином более двух стран, признанную всеми этими странами.

В каких странах множественное гражданство: список

На сегодняшний день возможность воспользоваться двойным или множественным гражданством имеют более 130 стран мира. Двойное или множественное гражданство имеет ряд своих преимуществ. К примеру:

защиту от политической, экономической и социальной нестабильности в стране постоянного жительства;

возможность безвизового въезда во многие страны мира;

возможность работать и вести собственный бизнес в другой стране.

Среди таких стран США и Канада, а также ряд европейских стран: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.

