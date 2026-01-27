Вчера, 26 января, ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших.

Об этом сообщил Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа.

ХАМАС передал Израилю заложников

По словам Уиткоффа, в Израиль вернули тело офицера Рана Гвили, который 7 октября 2023 года отправился на защиту своего государства.

— Последний заложник, оставшийся в Газе, офицер Ран Гвили, вернулся домой, к своей семье в Израиле. 7 октября он отправился спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы покоиться с миром в Израиле, — написал в соцсети X Стивен Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что теперь все 20 живых и все 28 погибших израильских заложников в Газе вернулись к своим семьям.

— Это огромное, историческое достижение… Это закрывает болезненную для многих страницу и прокладывает путь к новому будущему, которое может быть определено миром, а не войной, и процветанием, а не разрушением, — подчеркнул Стивен Уиткофф.

13 октября 2025 года ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которых боевики взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Также Израилю передали четыре гроба с телами погибших.

В рамках договоренностей Израиль, в свою очередь, освободил около 2 тыс. палестинских заключенных.

