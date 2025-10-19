В ночь на 19 октября группировка ХАМАС передала представителям Красного Креста тела еще двух израильских заложников. Одно из тел удалось идентифицировать.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ХАМАС передал Израилю тела двух заложников

Впоследствии в Израиле подтвердили, что одно из тел принадлежит Ронену Энгелю.

Он погиб 7 октября 2023 года, когда во время нападения боевиков на кибуц Нир-Оз защищал свою семью.

Его жену и двух дочерей также захватили в плен, но в ноябре 2023 года их освободили.

Передача тел происходит поэтапно в рамках действующего соглашения о прекращении огня. Согласно его условиям, ХАМАС должен вернуть Израилю останки 28 погибших заложников.

На данный момент передано уже 13 тел, однако одно из них, как выяснилось, не принадлежало заложнику.

— Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе, — заявил представитель правительства Израиля.

В ответ представители ХАМАС заявляют, что для поиска тел в разрушенном анклаве нужна тяжелая техника, использование которой блокирует Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке

13 октября в Шарм-эш-Шейху состоялся международный саммит под названием Саммит мира в Шарм-эль-Шейху.

Во время мероприятия лидеры США, Катара, Турции и Египта подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа. ХАМАС и Израиль не участвовали в подписании документа.

В тот же день стало известно, что ХАМАС в два этапа освободил 20 израильских заложников: сначала семерых, а затем еще тринадцать. Таким образом, все живые заложники Израиля, которых удерживала группировка, вернулись домой.

Вечером 14 октября Армия обороны Израиля получила от Красного Креста еще четыре гроба с телами погибших заложников.

Израиль сообщил об освобождении почти 2 тыс. заключенных палестинцев в рамках обмена. Среди них — 250 человек, осужденных за терроризм, и 1 718 человек, арестованных во время войны в Газе.

К слову, сегодня Израиль нанес авиаудары по городу Рафах в южной части сектора Газа. Это произошло во время столкновений между израильскими силами и боевиками ХАМАС.

