ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которых боевики взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Группировка передала Израилю четыре гроба с останками погибших.

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС: что известно

Как сообщает агентство Reuters, израильская армия заявила, что получила всех заложников, они живы. Заложники были доставлены в сектор Газа Красным Крестом.

По данным The Times of Israel, Израилю передали четыре гроба с телами погибших.

Останки направили в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве. Там будет проведена процедура идентификации, которая продлится до двух дней.

Представители ХАМАС заявляли, что передают тела Гая Иллуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и офицера ЦАХАЛа, капитана Даниэля Переса.

Израиль эти данные пока не подтвердил. По информации израильских военных, ХАМАС должен вернуть еще 24 тела погибших заложников.

Группировка утверждает, что ей нужно больше времени для их поиска, однако в Израиле считают, что боевики сознательно затягивают процесс.

В рамках договоренностей Израиль, в свою очередь, освободил около 2 тыс. палестинских заключенных.

Мирное соглашение по Газе

Президент США Дональд Трамп недавно представил план завершения войны между Израилем и ХАМАС, который состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного Совета мира.

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве представителей Египта, США и Катара.

Израиль одобрил первый этап договоренностей, который включает прекращение огня и обмен заложниками.

Согласно соглашению, Израиль должен частично вывести войска, после чего ХАМАС в течение 72 часов обязуется освободить всех израильских заложников, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху — отпустить палестинских удерживаемых лиц.

Сегодня Трамп вместе с тремя лидерами стран Ближнего Востока подписал мирное соглашение, касающееся Сектора Газа.

