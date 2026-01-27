Україна підпише мирну угоду зі США, Вашингтон – окремий документ з РФ – Сибіга
- Україна підпише 20-пунктову мирну угоду зі США, а США окремо підпишуть документ із Росією.
- Один із пунктів угоди передбачає вступ України до ЄС, узгоджений із європейськими союзниками.
- Мирні гарантії мають юридично-зобов’язальний характер і передбачають ратифікацію, зокрема в Конгресі США.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна підпише 20-пунктову мирну угоду про врегулювання російсько-української війни зі Сполученими Штатами, а США окремо підпишуть документ із Росією.
Про це Сибіга розповів в інтерв’ю Європейській правді.
Угода з 20 пунктів – двосторонній документ
Глава МЗС наголосив, що угода на 20 пунктів, яка нині є основою мирного процесу, є двостороннім документом.
– Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес, – сказав міністр.
Варто зазначити, що один із пунктів мирного плану передбачає вступ України до Європейського Союзу. Коментуючи це питання, Сибіга зауважив:
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками.
Хоча у ході обговорень звучала пропозиція про можливий вступ у 2027 році, міністр наголосив, що питання дати є непростим.
– ЄС має свої процедури, і ми є заручником консенсусного підходу в деяких моментах, – зазначив він, закликаючи не створювати надмірних очікувань щодо дати вступу.
Європейська сторона і гарантії безпеки
Що стосується ролі європейських партнерів у погодженні “мирних документів”, то, за словами Сибіги, європейська сторона “присутня в мирному процесі і у домовленостях про безпекові гарантії”.
– До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін “безпекові гарантії”, а не “запевнення” чи щось подібне, – додав глава МЗС.
Він наголосив, що гарантії безпеки мають мати юридично-зобов’язальний характер.
– Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій – зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США, – зауважив Сибіга.
Крім того, міністр відзначив якісну зміну в переговорах із Росією, зазначивши, що російська сторона більше не виголошує псевдоісторичні лекції.
– Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані, – зазначив Сибіга.