Президент Владимир Зеленский сообщил о сигналах от европейских партнеров о готовности усилить давление на Россию с целью уменьшения ее способности вести войну против Украины.

Усиление давления на РФ и гарантии безопасности

— Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы о готовности европейцев более активно давить на агрессора. Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России – на всю инфраструктуру российского экспорта нефти, – заявил глава государства в вечернем обращении 27 января.

Президент подчеркнул, что “всем в Европе очень поможет, если российские доходы будут обрезаны еще больше”.

Глава государства также отметил, что команды партнеров активно работают в рамках переговоров.

— Сегодня как раз мы с правительством и командой Офиса президента работали и с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры так же относятся к задачам, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул необходимость четких гарантий безопасности для Украины и всей Европы, а также четко определенных обязательств и возможностей для восстановления Украины и реальных условий для достойного завершения войны.

— Сейчас ни у кого в мире не может быть никаких сомнений, что это за война, кто ее начал, почему война до сих пор продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность также российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть, — отметил Зеленский.

