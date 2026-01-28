В Германии с января 2026 года произошло повышение минимальной зарплаты. Это делается для того, чтобы обеспечить достойные условия труда и жизни работников и сохранить экономическую стабильность.

Какая минимальная зарплата будет в Германии в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Какая годовая зарплата в Германии — статистика

По данным Федерального статистического ведомства, у сотрудников работающих на полную ставку в Германии, зарплата составляет €52 159 до вычета налогов и с учетом дополнительных выплат (например, к отпуску или Рождеству). Это медианное значение, согласно которому половина немецких работников получила в совокупности за год эту сумму или больше. У другой половины доход был меньше. Если брать не медианный, а среднеарифметический показатель, то он превышает €62 тыс.

Сейчас смотрят

Такую разницу между медианной и средней зарплатой аналитики объясняют тем, что особенно высокие заработки небольшой группы работников влияют на средний показатель в сторону увеличения.

Самые высокооплачиваемые работники в Германии (1%) имеют годовой заработок более €213 тыс. Примерно треть получают за год около €66 тыс, а еще треть — около €42 тыс или меньше. 10% работающих в Германии на полную ставку получают €32 526 брутто и меньше.

Минимальная зарплата в Германии в 2026 году: размер

Германия приняла много украинцев, выехавших из страны из-за войны. Большинство из них не знают немецкого языка, поэтому могут рассчитывать только на минимальную заработную плату. Давайте разберемся, какой будет минимальная зарплата в Германии в 2026 году.

Минимальная зарплата (mindestlohn) — это законодательно установленный уровень оплаты труда, который распространяется на всех работников в Германии, независимо от федеральной земли, где они работают.

В некоторых отраслях также действуют отраслевые минимальные зарплаты, установленные коллективными соглашениями, например для работников в сфере ухода или временной работы.

Повышение происходило поэтапно. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Германии выросла до €13,90 в час, что обеспечивает месячную зарплату примерно €2 400 брутто для работников на полный рабочий день.

Реальные зарплаты и неполный рабочий день

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Германии определяется на уровне брутто, то есть без вычета налогов и социальных взносов. Реальная сумма, которую работник получает на руки, значительно меньше и зависит от многих факторов, таких как налоговая категория, семейное положение или его место жительства.

Например, месячная зарплата работника на минимальной ставке, работающего 40 часов в неделю, составляет около €2 400. Согласно калькулятору зарплат Fundacji Hansa Böcklera, работник, проживающий в Баден-Вюртемберге, не имеющий детей, не платящий церковного налога, застрахованный в государственной системе и относящийся к первой налоговой категории, получит примерно €1 700. Однако эти цифры могут меняться в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

То есть ставки заработной платы в Германии всегда брутто. Разница между валовым и чистым вознаграждением существенно влияет на фактический доход работников.

Чтобы человеку было легче рассчитать свою минимальную заработную плату, он может воспользоваться онлайн-калькулятором Stiftung Warentest. Для этого необходимо ввести общую сумму и предоставить информацию о семейном положении. После ввода данных система сообщит, каким будет суммарный доход.

Заметим, что общая установленная законом минимальная заработная плата применяется независимо от того, как часто и сколько часов человек работает. Это касается и людей, которые работают по комиссионному принципу, то есть Minijob.

Minijob (миниджоб) — это вид неполной занятости, при котором зарплата не превышает определенной фиксированной суммы в месяц. Такая форма занятости популярна среди студентов и тех, кто ищет гибкий график работы. Но при Minijob существует ограничение по доходу.

Чтобы не превысить лимит, лицо с самой низкой зарплатой может работать на Minijob до 43 часов в месяц. Такой вид занятости подходит для людей, которые ищут дополнительный заработок, гибкий график или пенсионерам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.