У Німеччині з січня 2026 року відбулося підвищення мінімальної зарплати. Це робиться для того, щоб забезпечити гідні умови праці та життя працівників та зберегти економічну стабільність.

Яка річна зарплата у Німеччині — статистика

За даними Федерального статистичного відомства, у робітників, які працюють на повну ставку в Німеччині, зарплата становить €52 159 до вирахування податків та з урахуванням додаткових виплат (наприклад, до відпустки або Різдва). Це медіанне значення, згідно з яким половина німецьких працівників отримала в сукупності за рік цю суму або більше. В іншої половини — дохід був меншим. Якщо брати не медіанний, а середньоарифметичний показник, то він перевищує €62 тис.

Таку різницю між медіанною та середньою зарплатою аналітики пояснюють тим, що особливо високі заробітки невеликої групи працівників впливають на середній показник у бік збільшення.

Найбільш високооплачувані працівники у Німеччині (1%) мають річний заробіток понад €213 тис. Приблизно третина отримують за рік близько €66 тис, а ще третина — близько €42 тис або менше. 10% робітників, що працюють у Німеччині на повну ставку, отримують €32 526 брутто або навіть менше.

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2026 році: розмір

Німеччина прийняла багато українців, що виїхали з країни через війну. Більшість із них не знають німецької мови, тому можуть розраховувати лише на мінімальну заробітну плату. Розберімося, якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у 2026 році.

Мінімальна зарплата (mindestlohn) — це законодавчо встановлений рівень оплати праці, який поширюється на всіх працівників у Німеччині, незалежно від федеральної землі, де вони працюють.

У деяких галузях також діють галузеві мінімальні зарплати, встановлені колективними угодами, наприклад для працівників у сфері догляду чи тимчасової роботи.

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Німеччині зросла до €13,90 на годину, що забезпечує місячну зарплату приблизно €2 400 брутто для працівників на повний робочий день.

Реальні зарплати і неповний робочий день

Варто зазначити, що мінімальна зарплата в Німеччині визначається на рівні брутто, тобто без вирахування податків та соціальних внесків. Реальна сума, яку працівник отримує на руки, значно менша й залежить від багатьох факторів, таких як податкова категорія, сімейний стан чи місце проживання.

Наприклад, місячна зарплата працівника на мінімальній ставці, що працює 40 годин на тиждень, становить близько €2 400 брутто. Згідно з калькулятором зарплат Fundacji Hansa Böcklera, працівник, який проживає у Баден-Вюртемберзі, не має дітей, не сплачує церковного податку, застрахований у державній системі й належить до першої податкової категорії, отримає приблизно €1 700 нетто. Однак ці цифри можуть змінюватися залежно від індивідуальних обставин.

Тобто ставки заробітної плати в Німеччині завжди брутто. Різниця між валовою і чистою винагородою суттєво впливає на фактичний дохід працівників.

Щоб людині було легше розрахувати свою мінімальну заробітну плату, вона може скористатися онлайн–калькулятором Stiftung Warentest. Для цього необхідно ввести загальну суму та надати інформації про сімейний стан. Після введення даних система повідомить, яким буде сумарний дохід.

Зауважимо, що загальна встановлена законом мінімальна заробітна плата застосовується незалежно від того, як часто і скільки годин людина працює. Це стосується і людей, які працюють за комісійним принципом, тобто Minijob.

Minijob (мініджоб) — це вид неповної зайнятості, за якого зарплата не перевищує певної фіксованої суми на місяць. Така форма зайнятості популярна серед студентів та тих, хто шукає гнучкий графік роботи. Але при Minijob існує обмеження за доходом.

Щоб не перевищити ліміт, особа з найнижчою зарплатою може працювати на Minijob до 43 годин на місяць. Такий вид зайнятості підходить для людей, які шукають додатковий заробіток, гнучкий графік або пенсіонерам.

