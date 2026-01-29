Китай способствует росту производственных возможностей российской оборонной промышленности в сфере ударных беспилотников, применяемых армией РФ для атак по территории Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Китай способствует РФ в производстве дронов

Аналитики отмечают, что поставки микросхем из Китая позволили российской стороне существенно улучшить качество дронов и нарастить их производство для ударов по украинским городам в тылу.

– Поставки китайских микросхем позволили оборонной промышленности россиян качественно улучшить и расширить производство беспилотников, используемых войсками РФ для нанесения ударов по украинским городам в тылу, – отмечается в отчете ISW.

В исследовании также подчеркивается, что беспилотники с китайскими комплектующими активно используются для ударов по ближнему тылу Украины, что усложняет логистическое обеспечение вдоль линии фронта.

Несмотря на официальные заявления Пекина о нейтралитете в войне России против Украины, Китай продолжает поддерживать тесные связи с Москвой.

В частности, ранее сообщалось, что отдельные китайские компании снабжают РФ продукцией двойного назначения, которую можно использовать в военном производстве.

Кроме того, Китай стал одним из ключевых поставщиков для российской армии, а также появляется информация о возможной передаче летальных вооружений.

По данным Reuters, авиационные двигатели китайского производства, вероятно, доставляются в Россию скрытыми каналами – их декларируют как “промышленные холодильные системы” для обхода западных санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китай оказывает значительное влияние на российского лидера Владимира Путина и не заинтересован в завершении войны, поскольку Пекин рассматривает Россию как важного партнера по противостоянию с Соединенными Штатами.

