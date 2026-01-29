Китай сприяє зростанню виробничих можливостей російської оборонної промисловості у сфері ударних безпілотників, які армія РФ застосовує для атак по території України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Китай сприяє РФ у виробництві дронів

Аналітики зазначають, що постачання мікросхем з Китаю дозволили російській стороні суттєво покращити якість дронів та наростити їх виробництво для ударів по українських містах у тилу.

– Поставки китайських мікросхем дозволили оборонній промисловості росіян якісно покращити та розширити виробництво безпілотників, які війська РФ використовують для нанесення ударів по українським містам у тилу, – зазначається у звіті ISW.

У дослідженні також підкреслюється, що безпілотники з китайськими комплектуючими активно застосовуються для ударів по ближньому тилу України, що ускладнює логістичне забезпечення вздовж лінії фронту.

Попри офіційні заяви Пекіна про нейтралітет у війні Росії проти України, Китай продовжує підтримувати тісні зв’язки з Москвою.

Зокрема, раніше повідомлялося, що окремі китайські компанії постачають до РФ продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати у військовому виробництві.

Окрім цього, Китай став одним із ключових постачальників для російської армії, а також з’являється інформація про можливу передачу летальних озброєнь.

За даними Reuters, авіаційні двигуни китайського виробництва, ймовірно, доставляються до Росії прихованими каналами – їх декларують як “промислові холодильні системи” для обходу західних санкцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай має значний вплив на російського лідера Володимира Путіна та не зацікавлений у завершенні війни, оскільки Пекін розглядає Росію як важливого партнера у протистоянні зі Сполученими Штатами.

