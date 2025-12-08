Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китаю “невигідна слабка Росія і програвша Росія”, і через це він вважає, що Пекін не зацікавлений у завершенні російсько-української війни.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів дорогою до Брюсселя.

Китаю не вигідна слабка РФ – Зеленський

– Безумовно, Китай – міцна країна, міцна економіка, а найголовніше в нашому випадку – це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна, – зазначив президент.

Він додав, що “при всій повазі до народу Китаю … слід чесно визнати”: ймовірно, Пекіну невигідно завершення війни.

– Чому? Тому що, я думаю, що ми читали з вами… нову (безпекову – Ред.) доктрину США… Це дві великі держави, великі економіки, і це велике протистояння. Це не значить, що це війна, може бути протистояння будь-які дипломатичні, економічні – це відбувається. І сьогодні Китаю невигідна слабка Росія і програвша Росія в цьому форматі, – пояснив Зеленський.

Він додав, що через це страждає український народ.

Президент наголосив, що якщо “Китаю невигідно зупинити Росію, це значить, що йде продовження війни”.

– Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно. Плюс, а вже ж є ті чи інші доповіді наших розвідок про постачання верстатів, якихось речей на території Росії з Китаю, але прямого постачання зброї – мені не доповідали про це, – сказав Зеленський.

