РФ вооружила дроны Шахед ПЗРК: эксперт предупредил о новой угрозе для авиации
- Враг впервые применил Шахед, оснащенный ПЗРК, запуск которого осуществляет оператор с территории России.
- Эксперт предупредил, что такие дроны представляют угрозу для армейской авиации.
Россияне начали устанавливать на дроны типа Шахед переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).
Об этом заявил военный эксперт Сергей Бескрестов с позывным Флеш.
Враг устанавливает на Шахеды ПЗРК
Он опубликовал фото, подтверждающие установку ПЗРК на Шахеды.
— Сегодня мы впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК. Шахед оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом Шахеда, который управляет им с территории РФ, — написал Бескрестнов в Telegram.
Он призвал пилотов армейской авиации учитывать появление новой угрозы.
— Следует избегать подхода к Шахеду встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на колесе, — отметил военный эксперт.
Ранее сообщалось, что российские военные запускают дроны по Украине на низких высотах.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, оккупанты запускают беспилотники на низких высотах, чтобы атаковать энергетику Украины.
Этой ночью российские войска осуществили атаку на Украину с применением ударных беспилотников.
Противник применил 52 ударных БПЛА типа Шахед, Гербера и дроны других типов. Около 40 беспилотников составляли Шахеды.
По состоянию на 08:00 4 января противовоздушная оборона сбила и заглушила 39 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.
Фото: Сергей Бескрестнов