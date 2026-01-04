Россияне начали устанавливать на дроны типа Шахед переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Об этом заявил военный эксперт Сергей Бескрестов с позывным Флеш.

Враг устанавливает на Шахеды ПЗРК

Он опубликовал фото, подтверждающие установку ПЗРК на Шахеды.

Сейчас смотрят

— Сегодня мы впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК. Шахед оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом Шахеда, который управляет им с территории РФ, — написал Бескрестнов в Telegram.

Он призвал пилотов армейской авиации учитывать появление новой угрозы.

— Следует избегать подхода к Шахеду встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на колесе, — отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные запускают дроны по Украине на низких высотах.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, оккупанты запускают беспилотники на низких высотах, чтобы атаковать энергетику Украины.

Этой ночью российские войска осуществили атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Противник применил 52 ударных БПЛА типа Шахед, Гербера и дроны других типов. Около 40 беспилотников составляли Шахеды.

По состоянию на 08:00 4 января противовоздушная оборона сбила и заглушила 39 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

Фото: Сергей Бескрестнов